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    • Ekonomi
    • 14.07.2023 10:00
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    • 14.07.2023 10:00
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    Emeklilerin beklediği haber dün gece saatlerinde geldi! BAĞKUR ve SSK'lı için yeni tablo çıkarıldı! 8.000 8.500 9.000 TL maaş alanlar...

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk altı ayını içeren yüzde 25 zam öngören madde dün gece saatlerinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu gelişmeyle birlikte 2023 Temmuz emekli zammıyla birlikte milyonlarca emeklinin ek ödemeleri arttı. Her Ocak ve Temmuz zam döneminde yeniden belirlenen ek ödeme miktarları, emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Şimdi milyonlarca emekli zamlı maaşların hesaplarına geçeceği tarihi merakla bekliyor.

    Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    Temmuz emekli maaşı zammı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu zam oranıyla birlikte 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zamlı ödemeler yapılacak. En düşük emekli maaşı, Ocak 2023'te 5500 TL'ye, Temmuz öncesindeki ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 114'ü aşmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık yüzde 25 zam yapılması Meclis'ten geçti.

    MECLİS'TEN GEÇTİ

    En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

    Mevcut maaş: 7.500 TL
    % 25 zamlı maaş: 9.375,00 TL
    Mevcut maaş: 7.600 TL
    % 25 zamlı maaş: 9.500,00 TL
    Mevcut maaş: 7.700 TL
    % 25 zamlı maaş: 9.625,00 TL

        Mevcut maaş: 7.800 TL
        % 25 zamlı maaş: 9.750,00 TL
        Mevcut maaş: 7.900 TL
        % 25 zamlı maaş: 9.875,00 TL
        Mevcut maaş: 8.000 TL
        % 25 zamlı maaş: 10.000,00 TL

        Mevcut maaş: 8.100 TL
        % 25 zamlı maaş: 10.125,00 TL
        Mevcut maaş: 8.200 TL
        % 25 zamlı maaş: 10.250,00 TL
        Mevcut maaş: 8.300 TL
        % 25 zamlı maaş: 10.375,00 TL

        Mevcut maaş: 8.400 TL
        % 25 zamlı maaş: 10.500,00 TL
        Mevcut maaş: 8.500 TL
        % 25 zamlı maaş: 10.625,00 TL
        Mevcut maaş: 8.600 TL
        % 25 zamlı maaş: 10.750,00 TL

            Mevcut maaş: 8.700 TL
            % 25 zamlı maaş: 10.875,00 TL
            Mevcut maaş: 8.800 TL
            % 25 zamlı maaş: 11.000,00 TL
            Mevcut maaş: 8.900 TL
            % 25 zamlı maaş: 11.125,00 TL

            Mevcut maaş: 9.000 TL
            % 25 zamlı maaş: 11.250,00 TL
            Mevcut maaş: 9.050 TL
            % 25 zamlı maaş: 11.312,50 TL
            Mevcut maaş: 9.100 TL
            % 25 zamlı maaş: 11.375,00 TL
            Mevcut maaş: 9.200 TL
            % 25 zamlı maaş: 11.500,00 TL
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            Haberler Ekonomi Emeklilerin beklediği haber dün gece saatlerinde geldi! BAĞKUR ve SSK'lı için yeni tablo çıkarıldı! 8.000 8.500 9.000 TL maaş alanlar...
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