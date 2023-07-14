Emeklilerin beklediği haber dün gece saatlerinde geldi! BAĞKUR ve SSK'lı için yeni tablo çıkarıldı! 8.000 8.500 9.000 TL maaş alanlar...

Temmuz emekli maaşı zammı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu zam oranıyla birlikte 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zamlı ödemeler yapılacak. En düşük emekli maaşı, Ocak 2023'te 5500 TL'ye, Temmuz öncesindeki ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 114'ü aşmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık yüzde 25 zam yapılması Meclis'ten geçti.