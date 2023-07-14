Zam sonrası çay fiyatlarının nasıl şekilleneceği ve tüketiciye yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu.

ÇAYA ZAM GELDİ Mİ? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu?