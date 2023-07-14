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    • Ekonomi
    • 14.07.2023 09:54
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    • 14.07.2023 10:04
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    ÇAYA ZAM GELDİ Mİ? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu?

    "Çaya zam geldi mi?" Sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Alınan bilgiye göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 9,5 oranında zam yaptı. Bu kapsamda yeni fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, Çaya zam geldi mi? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Çaykur, çaya ortalama yüzde 9,5 zam yaptığı ileri sürüldü. Vatandaşlar bu haber sonrası arama motorlarında, "Çaya zam geldi mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    Çaykur, kuru çay fiyatına yüzde 9,5 zam yaptı.

    Haziran ayının başında çaya yapılan yüzde 43 zammın ardından, Temmuz ayında bir zam daha geldi.

    Türkiye Çay İşletmeleri (ÇAYKUR), çaya ortalama yüzde 9,5 oranında zam yaptı.

    Bu zamla birlikte, kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana toplamda yüzde 56,6 oranında artmış oldu.

        ÇAYKUR, yeni fiyat listelerini toptan satış yapan şirketlere göndermeye başladı.

        Zam sonrası çay fiyatlarının nasıl şekilleneceği ve tüketiciye yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu.
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        Haberler Ekonomi ÇAYA ZAM GELDİ Mİ? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu?
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