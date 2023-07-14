ÇAYA ZAM GELDİ Mİ? Çaykur kuru çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Filiz, Doğuş, Lipton, Ofçay zamlı çay fiyatları kaç lira oldu?

Çaykur, çaya ortalama yüzde 9,5 zam yaptığı ileri sürüldü. Vatandaşlar bu haber sonrası arama motorlarında, "Çaya zam geldi mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Çaykur, kuru çay fiyatına yüzde 9,5 zam yaptı.
Haziran ayının başında çaya yapılan yüzde 43 zammın ardından, Temmuz ayında bir zam daha geldi.
Türkiye Çay İşletmeleri (ÇAYKUR), çaya ortalama yüzde 9,5 oranında zam yaptı.
Bu zamla birlikte, kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana toplamda yüzde 56,6 oranında artmış oldu.