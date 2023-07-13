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    KOBİ'lere özel oksijen takviyesi! Sektörde ilk ve tek

    Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın Oksijen Plus ürünü hakkında bilgi vedi.KOBİ'lere özel hazırlanan Oksijen Plus, sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olma özelliğini taşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Quick’ten KOBİ’lere özel oksijen takviyesi

    Quıck Sigorta, sağlık sigortalarında yeni bir ürüne daha imza attı. KOBİ'lere özel hazırlanan Oksijen Plus, sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olma özelliğini taşıyor. Oksijen Plus ile dört teminat bir arada sunulurken, 35 kritik hastalık için ise anında tazminat almak mümkün hale geliyor.

    SEKTÖRDE İLK
    TOBB ve SAİK iş birliği ile hazırlanıp KOBİ'lerin ve levhaya kayıtlı tüm acentelerin hizmetine sunulan Oksijen Plus'ın altın, gümüş ve bronz paket seçenekleri bulunuyor.

    Ayrıca yatarak tedavilerde tamamlayıcı sağlık, çocuk kanseri ve kazaya bağlı fonksiyonel bozukluk ile ferdi kaza teminatlarını da bu ürün içerisinde alabilmek mümkün.



    Tek poliçede 4 teminat ayrıcalığı sunan Oksijen Plus Sigortası'na, 15-65 yaş arasındaki çalışanlar dahil olabiliyor. Quick Sigorta'nın sağlık sigortalarında da ilklere imza attığının altını çizen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şöyle konuştu:

    "Hem KOBİ ve acenteler hem de çalışanlar açısından 'kazan kazan' bir tablo yaratan Oksijen Plus'ı, en ideal grup sağlık sigortası paketi olarak görüyoruz. Üstelik sadece Quick Sigorta acentelerinin değil, levhaya kayıtlı tüm acentelerin yararlanabileceği bu ürün, hem cinslerinden farklı olma özelliği de taşıyor. Hem tamamlayıcı sağlık hem anında tazminat hakkı ile kritik hastalıklar teminatlarını içeren Oksijen Plus ek olarak ferdi kaza ile çocuk kanseri ve kazaya bağlı fonksiyonel bozukluk teminatlarını da içerisinde bulunduruyor. Quick Sigorta yeni ürün geliştirmelerinde ihtiyacı doğru tespit etmeye odaklanıyor. Sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olan Oksijen Plus da bu söylemimizin en güzel örneği."

    KORU KASKO SÜRECİNİ DİJİTALE TAŞIDI

    Koru Sigorta, dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sigortalılar artık Koru Sigorta mobil uygulamasından kasko ürününe kolayca ulaşabiliyor. Koru Sigorta, hayata geçirdiği bu yeni uygulama kapsamında sigortalıların kasko ürününe ulaşımını kolaylaştırarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı hedeflerken, aynı zamanda poliçe için kâğıt basımını da azaltarak doğaya katkıda bulunuyor. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sigortalıları değişen koşullara uygun çalışmalarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, şöyle konuştu:

    DAHA KOLAY ULAŞILACAK
    "Değişen ve dönüşen dünya koşullarında dijitalleşmenin önemi çok büyük. Dijitalleşmeyle birlikte sektörde poliçeleşme ve müşteri ilişkileri süreçlerinin baştan sona değiştiğini ve şirketlerin de dijitalleşme ve müşteri odaklı yaklaşımla hareket ettiğini görüyoruz. Biz de bu kapsamda sigortalılarımızın kasko ürününe daha kolay ulaşmaları için kasko sürecini dijitale taşıdık. Sigortalılarımız, Koru Sigorta mobil uygulamasından kendilerine uygun kasko ürününe kolay bir şekilde ulaşarak poliçesini düzenleyebilecek. Müşterimiz daha önce acentemiz aracılığıyla bir ürün satın aldı ise yeni düzenlediği kasko poliçesi de aynı acente üzerinden poliçeleşecek."

        THY ÇALIŞANLARINA YÜZDE 41 ZAM
        Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirket çalışanlarının maaşına 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 41 zam yapıldığını duyurdu. Hava-İş ile yapılan görüşmelerin sonunda karara varıldığını belirten Bolat, "Yüzde 21 zam artışı artı Ağustos ve Ekim aylarında ilave birer maaş ikramiye yerine direkt maaşlara yüzde 41 artış yapıldı" dedi. THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele yapılacak maaş artışlarına da değinen Bolat, "THY Teknik AŞ çalışanlarımız için bugün yetkili sendika yöneticilerimizle bir araya geleceğiz" diye konuştu.

        KENTSEL DÖNÜŞÜME 128 MİLYAR TL

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti. İstanbul'da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını dile getiren Özhaseki, "142 bin 548'i Bakanlığımız eliyle olmak üzere, özel sektör ile toplam 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor" dedi. Özhaseki, İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere, 1.5 milyon konutu 5 yıl içinde dönüştüreceklerini aktardı.

        ALTINA FED DOPİNGİ
        Altın yükselişini sürdürüyor. ABD'de enflasyon oranının beklentilerin altında gelmesi FED'in faiz artırımını yavaşlatacağı yönünde beklentileri artırdı. Bu beklentiler ile altının onsu 1.947 dolara kadar yükseldi. Onstaki bu artış içeride dolar kuruyla birleşince gram altında da yeni rekor geldi. Gram altın 1.638 liraya kadar çıktı. Gram altındaki son 1 aylık yükseliş yüzde 10.2 oldu. ABD'de Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 3.1'lik beklentiye karşın yüzde 3 olarak açıklandı. Beklentilerin altındaki enflasyon verisinin Fed'in elini rahatlattığı ve bu ayki artırımın yılın son artırımı olabileceğine yönelik beklentilerde artış oldu. Bu da altın fiyatlarının desteklenmesini sağladı. Analistler Fed'in bu ay 25 baz puan faiz artırımı yapmasına kesin gözüyle bakıyor.

        EK BÜTÇE TAMAM YENİ VERGİ YOK



            Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) sadece maliyeti değil faydayı da görmek gerektiğini belirterek, "İlelebet devam edecek bir şey değil, yalnız şu anda bunu sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.

            Önümüzdeki dönemde ek vergi olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmedik. Yeni vergi söz konusu değil" diye konuştu. Yılmaz, depremlerin ardından başlatılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası' kapsamında 112.2 milyar lira bağış yapıldığını açıkladı. Yılmaz, "85 milyar lira civarında nakit yatırıldı, başka kampanyalardan gelen yaklaşık 27 milyar lira var. Bunun 38.2 milyar lirası harcandı, kampanya hesabında 74 milyar lira bulunuyor. Bu da vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılıyor" dedi. Enflasyonun kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

            ENFLASYON İNECEK
            "Bu mücadelede bir taraftan da resesyona düşmememiz, diğer yandan sosyal dengeleri gözetmemiz gerekiyor. Bu çerçevede para politikamızda da yeni bir yaklaşım başlamış durumda. Dolayısıyla para politikasında da sıkı bir yaklaşıma doğru bir değişim söz konusu." (Hazal ATEŞ)

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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi KOBİ'lere özel oksijen takviyesi! Sektörde ilk ve tek
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