KOBİ'lere özel oksijen takviyesi! Sektörde ilk ve tek





Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) sadece maliyeti değil faydayı da görmek gerektiğini belirterek, "İlelebet devam edecek bir şey değil, yalnız şu anda bunu sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.



Önümüzdeki dönemde ek vergi olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmedik. Yeni vergi söz konusu değil" diye konuştu. Yılmaz, depremlerin ardından başlatılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası' kapsamında 112.2 milyar lira bağış yapıldığını açıkladı. Yılmaz, "85 milyar lira civarında nakit yatırıldı, başka kampanyalardan gelen yaklaşık 27 milyar lira var. Bunun 38.2 milyar lirası harcandı, kampanya hesabında 74 milyar lira bulunuyor. Bu da vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılıyor" dedi. Enflasyonun kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



ENFLASYON İNECEK

"Bu mücadelede bir taraftan da resesyona düşmememiz, diğer yandan sosyal dengeleri gözetmemiz gerekiyor. Bu çerçevede para politikamızda da yeni bir yaklaşım başlamış durumda. Dolayısıyla para politikasında da sıkı bir yaklaşıma doğru bir değişim söz konusu." (Hazal ATEŞ)

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