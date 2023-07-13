KOBİ'lere özel oksijen takviyesi! Sektörde ilk ve tek

Quıck Sigorta, sağlık sigortalarında yeni bir ürüne daha imza attı. KOBİ'lere özel hazırlanan Oksijen Plus, sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olma özelliğini taşıyor. Oksijen Plus ile dört teminat bir arada sunulurken, 35 kritik hastalık için ise anında tazminat almak mümkün hale geliyor.
SEKTÖRDE İLK
TOBB ve SAİK iş birliği ile hazırlanıp KOBİ'lerin ve levhaya kayıtlı tüm acentelerin hizmetine sunulan Oksijen Plus'ın altın, gümüş ve bronz paket seçenekleri bulunuyor.
Ayrıca yatarak tedavilerde tamamlayıcı sağlık, çocuk kanseri ve kazaya bağlı fonksiyonel bozukluk ile ferdi kaza teminatlarını da bu ürün içerisinde alabilmek mümkün.
Tek poliçede 4 teminat ayrıcalığı sunan Oksijen Plus Sigortası'na, 15-65 yaş arasındaki çalışanlar dahil olabiliyor. Quick Sigorta'nın sağlık sigortalarında da ilklere imza attığının altını çizen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şöyle konuştu:
"Hem KOBİ ve acenteler hem de çalışanlar açısından 'kazan kazan' bir tablo yaratan Oksijen Plus'ı, en ideal grup sağlık sigortası paketi olarak görüyoruz. Üstelik sadece Quick Sigorta acentelerinin değil, levhaya kayıtlı tüm acentelerin yararlanabileceği bu ürün, hem cinslerinden farklı olma özelliği de taşıyor. Hem tamamlayıcı sağlık hem anında tazminat hakkı ile kritik hastalıklar teminatlarını içeren Oksijen Plus ek olarak ferdi kaza ile çocuk kanseri ve kazaya bağlı fonksiyonel bozukluk teminatlarını da içerisinde bulunduruyor. Quick Sigorta yeni ürün geliştirmelerinde ihtiyacı doğru tespit etmeye odaklanıyor. Sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olan Oksijen Plus da bu söylemimizin en güzel örneği."
KORU KASKO SÜRECİNİ DİJİTALE TAŞIDI
Koru Sigorta, dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sigortalılar artık Koru Sigorta mobil uygulamasından kasko ürününe kolayca ulaşabiliyor. Koru Sigorta, hayata geçirdiği bu yeni uygulama kapsamında sigortalıların kasko ürününe ulaşımını kolaylaştırarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı hedeflerken, aynı zamanda poliçe için kâğıt basımını da azaltarak doğaya katkıda bulunuyor. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sigortalıları değişen koşullara uygun çalışmalarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, şöyle konuştu:
DAHA KOLAY ULAŞILACAK
"Değişen ve dönüşen dünya koşullarında dijitalleşmenin önemi çok büyük. Dijitalleşmeyle birlikte sektörde poliçeleşme ve müşteri ilişkileri süreçlerinin baştan sona değiştiğini ve şirketlerin de dijitalleşme ve müşteri odaklı yaklaşımla hareket ettiğini görüyoruz. Biz de bu kapsamda sigortalılarımızın kasko ürününe daha kolay ulaşmaları için kasko sürecini dijitale taşıdık. Sigortalılarımız, Koru Sigorta mobil uygulamasından kendilerine uygun kasko ürününe kolay bir şekilde ulaşarak poliçesini düzenleyebilecek. Müşterimiz daha önce acentemiz aracılığıyla bir ürün satın aldı ise yeni düzenlediği kasko poliçesi de aynı acente üzerinden poliçeleşecek."