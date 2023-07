KOBİ'lere özel oksijen takviyesi! Sektörde ilk ve tek

Tek poliçede 4 teminat ayrıcalığı sunan Oksijen Plus Sigortası'na, 15-65 yaş arasındaki çalışanlar dahil olabiliyor. Quick Sigorta'nın sağlık sigortalarında da ilklere imza attığının altını çizen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şöyle konuştu:



"Hem KOBİ ve acenteler hem de çalışanlar açısından 'kazan kazan' bir tablo yaratan Oksijen Plus'ı, en ideal grup sağlık sigortası paketi olarak görüyoruz. Üstelik sadece Quick Sigorta acentelerinin değil, levhaya kayıtlı tüm acentelerin yararlanabileceği bu ürün, hem cinslerinden farklı olma özelliği de taşıyor. Hem tamamlayıcı sağlık hem anında tazminat hakkı ile kritik hastalıklar teminatlarını içeren Oksijen Plus ek olarak ferdi kaza ile çocuk kanseri ve kazaya bağlı fonksiyonel bozukluk teminatlarını da içerisinde bulunduruyor. Quick Sigorta yeni ürün geliştirmelerinde ihtiyacı doğru tespit etmeye odaklanıyor. Sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olan Oksijen Plus da bu söylemimizin en güzel örneği."