Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
Bu ay 567 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını söyleyen Göktaş, bu program kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.
Evde Bakım Yardımı'nın tutarı Ağustos'ta ise artacak. Memur maaş katsayısındaki artışla Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ağustos'ta hak sahiplerinin hesaplarına zamlı şekilde yatırılacak.