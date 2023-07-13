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    Evde bakım maaşı alanlara müjde! Zamlı yardımı o tarihte alacaklar

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. 567 bin vatandaşın yararlandığı yararlandığı bu destk Ağustos'ta da artacak.

    Evde bakım yardımı artıyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.



    Bu ay 567 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını söyleyen Göktaş, bu program kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.



    Evde Bakım Yardımı'nın tutarı Ağustos'ta ise artacak. Memur maaş katsayısındaki artışla Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ağustos'ta hak sahiplerinin hesaplarına zamlı şekilde yatırılacak.



        5 BİN 97 TL OLACAK
        Katsayıdaki yüzde 17.55'lik artışa göre evde bakım yardımının 5 bin 97 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 7 bin 601 lira 55 kuruştan az olması gerekiyor.

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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı alanlara müjde! Zamlı yardımı o tarihte alacaklar
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