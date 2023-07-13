Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.