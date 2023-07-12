Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.07.2023 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2023 10:35
    ABONE OL

    Bu işlemi yaptırmayana para cezası kesilecek! 2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat son tarih yaklaşıyor

    Yeni tip sürücü belgesi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Eski kimlik ve ehliyeti değiştirmek için son tarih paylaşıldı. Bu tarihi kaçırıp eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası kesilecek.

    takvim.com.tr
    2016 öncesi ehliyet alanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor

    1 Ocak 2016 tarihinden bu yana yeni tip sürücü belgesi kullanılıyor. Son paylaşılan bilgilere göre, milyonlarca kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Öte yandan kimlik ve ehliyetini o tarihe kadar değiştirmeyenleri ilgilendiren haber geldi. Eski ehliyetini son değiştirme tarihinden sonra kullanmaya devam eden kişiler için cezai işlem uygulanacak. Milyonlarca şoförü ve ehliyet sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için son tarih duyuruldu. Eski tip ehliyet ve kimliğinizi son değiştirme tarihinden sonra değiştirmeniz gerekiyor.

    SON TARİH DUYURULDU

    Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilirsiniz.

    2024 sonundan sonra eski ehliyetle araç kullananlara para cezası kesilecek.

        EHLİYET DEĞİŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceği gibi, nüfus müdürlüklerinden de randevu alınarak gerekli belgeler ile başvurular alınabilir.

        Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:

        Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

        Sürücü sağlık raporu

        Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

        Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Bu işlemi yaptırmayana para cezası kesilecek! 2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat son tarih yaklaşıyor
                loading
                SON DAKİKA