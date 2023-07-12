Son dakika: Sel bölgesinde SGK'ya prim borcu olanlar dikkat! Bakan duyurdu: Ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yayınladığı mesaja göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenler ile sigortalıların, talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar ertelendi.