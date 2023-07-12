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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 12:52
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    • 12.07.2023 12:52
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    Son dakika: Sel bölgesinde SGK'ya prim borcu olanlar dikkat! Bakan duyurdu: Ertelendi

    Son dakika haberleri... Karadeniz sel felaketiyle boğuşurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim ödemeleri hakkında bir açıklamada bulundu. Işıkhan, sel bölgelerinde prim ödemelerinin bir yıla kadar ertelendiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Sel bölgesinde prim borcu olanlar dikkat! Flaş karar

    Karadeniz'de yaşanan selden etkilenen bölgelerde bulunan vatandaşların şartlarını iyileştirmek için bir uygulama daha açıklandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yayınladığı mesaja göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenler ile sigortalıların, talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar ertelendi.

    "PRİM ÖDEMELERİNİ 1 YILA KADAR ERTELİYORUZ"

    Vedat Işıkhan'ın mesajı şöyle:

    Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Sel bölgesinde SGK'ya prim borcu olanlar dikkat! Bakan duyurdu: Ertelendi
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