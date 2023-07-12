Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.07.2023 12:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2023 12:47
    ABONE OL

    Evde bakım yardımı hesaplara yatmaya başladı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı için 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı ücretlerinin hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Evde bakım yardımı hesaplara yatmaya başladı

    Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışı kapsamında hayata geçirdiği en önemli icraatlerden biri olan Evde Bakım Yardımı, milyonlarca insanın hayatını değiştiriyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

    4 BİN 336 LİRA HESAPLARA GEÇİYOR
    Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

    567 BİN KİŞİ YARARLANIYOR
    Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydetti.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Ekonomi Evde bakım yardımı hesaplara yatmaya başladı
            loading
            SON DAKİKA