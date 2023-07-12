Meclis'te ele alındı: Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek!

Meclis'te görüşülen 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek. Ek bütçede deprem bölgesi için 527 milyar 290 milyon lira ayrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek bütçe ile vergi gelirlerinden 1 trilyon 71 milyar lira, vergi dışı gelirlerden 48.4 milyar lira olmak üzere bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 119 milyar lira ilave gelir öngördüklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, deprem zararları için 762 milyar lira harcama yapılacağını belirtti. Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program ile ekonomide yeni politikaları ve yapısal reformları şekillendireceklerini kaydeden Yılmaz, "OVP'deki ana çerçevemiz, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu olması" dedi.