EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? 12 Temmuz 2023 ZAMLI Evde Bakım maaşı yatan iller listesi! E-devlet ödeme sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Göktaş, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.