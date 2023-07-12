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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 12:39
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    • 12.07.2023 12:45
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    EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? 12 Temmuz 2023 ZAMLI Evde Bakım maaşı yatan iller listesi! E-devlet ödeme sorgulama ekranı!

    Evde Bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklama geldi. Peki Evde Bakım maaşları yattı mı? Evde Bakım maaşlarına zam var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşt son dakika gelişmenin ayrıntıları ve E-devlet ödeme sorgulama ekranı!

    EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

    Evde Bakım maaşı yattı mı sorusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklamasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başlandı. İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

    Göktaş, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

    Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 567 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğimizi vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

    EVDE BAKIM MAAŞLARINA ZAM VAR MI?

    Öte yandan Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

        Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

        Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

        Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? 12 Temmuz 2023 ZAMLI Evde Bakım maaşı yatan iller listesi! E-devlet ödeme sorgulama ekranı!
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