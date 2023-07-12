Emekliye yeni zam teklifi: Ek iyileştirme bugün TBMM Genel Kurulu'nda! Hangi rakam gündeme geldi?

Temmuz zammı yüzde 17.55 çıkan memurlara, 8 bin 77 lira da seyyanen artış yapılması için Meclis'e yasa teklifi verilmişti. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya, ortalama memur maaşını da 25 bin 15 liraya yükselten bu düzenlemeye, geçtiğimiz Cuma günü de emeklilerle ilgili maddeler eklenmişti.