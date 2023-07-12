Emekliye yeni zam teklifi: Ek iyileştirme bugün TBMM Genel Kurulu'nda! Hangi rakam gündeme geldi?

Asgari ücrete ara zammın ardından memurlara ve emeklilere yapılacak ek iyileştirmeler için düzenleme hazırlığı sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekliler ile ilgili bir teklif geldi.
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, memura verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasını istedi.
'EMEKLİLERE YANSITILSIN'
Vatandaşı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidarın görevinin başında olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, "Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" şeklinde konuştu.