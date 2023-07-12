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    Emekliye yeni zam teklifi: Ek iyileştirme bugün TBMM Genel Kurulu'nda! Hangi rakam gündeme geldi?

    Milyonlar Temmuz zammını almak için gün sayarken; MHP Genel Başkanı Bahçeli memura verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasını istedi.

    Emekliye zam teklifi

    Asgari ücrete ara zammın ardından memurlara ve emeklilere yapılacak ek iyileştirmeler için düzenleme hazırlığı sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekliler ile ilgili bir teklif geldi.

    TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, memura verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasını istedi.



    'EMEKLİLERE YANSITILSIN'
    Vatandaşı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidarın görevinin başında olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, "Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" şeklinde konuştu.

    Temmuz zammı yüzde 17.55 çıkan memurlara, 8 bin 77 lira da seyyanen artış yapılması için Meclis'e yasa teklifi verilmişti. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya, ortalama memur maaşını da 25 bin 15 liraya yükselten bu düzenlemeye, geçtiğimiz Cuma günü de emeklilerle ilgili maddeler eklenmişti.

        Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan Temmuz zammının yüzde 25'e yükseltilmesi öngörülmüştü.



        GENEL KURUL'A GELİYOR
        Memurlara ve emeklilere ek iyileştirmeler dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecekti. Düzenlemenin görümeleri bugüne ertelendi.

        Genel Kurul'da dün uluslararası sözleşmeler görüşürken; memur ve emekli zamlarının bugün saat 14.00'te Genel Kurul gündemine geleceği öğrenildi.

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        Haberler Ekonomi Emekliye yeni zam teklifi: Ek iyileştirme bugün TBMM Genel Kurulu'nda! Hangi rakam gündeme geldi?
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