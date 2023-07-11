Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.07.2023 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2023 10:40
    ABONE OL

    Aile destek parası yattı mı? 2023 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı, zam var mı? Sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

    Aile destek ödemeleri yattı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Kabine toplantısı sonrası müjdeyi vermişti. Bu gelişmenin ardından temmuz aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Temmuz 2023 aile destek ödemeleri yattı mı?

    Aile destek ödeme tarihleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Binlerce kişi temmuz ayı ödemeleri için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Temmuz 2023 aile destek ödeme tarihleri...

    AİLE ÖDEMESİ TUTARI NE KADAR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında İhtiyaç sahibi hanelere bugün 4,3 milyar TL ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

    AİLE ÖDEMESİ TUTARI NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?

        Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

        Aile Destek Paketi ödemeleri bu yıl da devam edecek. Ödeme tutarların artış olup olmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Aile destek parası yattı mı? 2023 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı, zam var mı? Sosyal yardım parası ne zaman yatacak?
            loading
            SON DAKİKA