Aile destek parası yattı mı? 2023 Temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı, zam var mı? Sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

Aile destek ödeme tarihleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Binlerce kişi temmuz ayı ödemeleri için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Temmuz 2023 aile destek ödeme tarihleri...
AİLE ÖDEMESİ TUTARI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yaptığı açıklamada "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında İhtiyaç sahibi hanelere bugün 4,3 milyar TL ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.
AİLE ÖDEMESİ TUTARI NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde: