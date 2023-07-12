Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine kullanılacak

Meclis'te görüşülen 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek. Ek bütçede deprem zararlarının giderilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek toplamı 527 milyar 290 milyon lira hesaplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadede enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmeyi makroekonomik anlamda en önemli hedef olarak belirlediklerini, enflasyonu düşürmek için kararlıkla mücadele ettiklerini söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe yasa teklifine ilişkin sunumunda ekonomi gündemini değerlendiren Yılmaz, ek bütçe ile vergi gelirlerinden 1 trilyon 71 milyar lira, vergi dışı gelirlerden 48.4 milyar lira olmak üzere bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 119 milyar lira ilave gelir öngördüklerini söyledi. Yılmaz, 2023 yılında diğer ödenek imkânları da dikkate alındığında deprem zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden toplam 762 milyar lira harcama yapılacağını belirtti.
OVP EYLÜLDE AÇIKLANACAK
Eylülde kamuoyu ile paylaşmayı planladıkları Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonominin ihtiyaç duyduğu yeni politikaları ve yapısal reform başlıklarını şekillendireceklerini kaydeden Cevdet Yılmaz, "OVP'deki ana çerçevemiz, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyede belirlenmesi olacaktır" dedi. Yılmaz, ayrıca programda, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için uygulanacak politikalarla özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı ve bugüne dek elde edilen kazanımları kalıcı hale getirecek yeşil ve dijital dönüşüm de dahil olmak üzere yapısal reformların yer alacağını söyledi.
TEK HANE ENFLASYON HEDEFİ
AK Parti hükümetleri döneminde eşgüdüm içinde uygulanan para ve maliye politikaları ile enflasyonu düşürmeyi başardıklarını anımsatan Yılmaz, "Bugün de, geçmişte sağladığımız başarının devamıyla enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık. Orta vadede enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmek önümüzdeki dönemde makroekonomik anlamda en önemli hedefimiz olacak" diye konuştu. İşletmelere, girişimcilere 14 farklı Hazine destekli Kredi Garanti Fonu Paketi ile destek sağlandığını belirten Yılmaz, "23 Haziran itibarıyla sistemin başlangıcından itibaren sağlanan kefalet hacmi 730 milyar lirayı buldu. Bu kefalet hacmi kapsamında ulaşılan kredi büyüklüğü 870 milyar liraya ulaştı" dedi.