Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine kullanılacak





VERGİDE İLAVE GELİR KALEMLERİ

İlave gelir tahmini ana gelir kalemleri şöyle: Gelir vergisi 201.4 milyar, kurumlar vergisi 163.1 milyar, dâhilde alınan KDV 237,3 milyar, ÖTV 306,6 milyar lira, MTV 32.6 milyar, damga vergisi 30 milyar, harçlar 28.6 milyar, banka ve sigorta muameleleri vergisi 33.2 milyar, diğer vergiler 38.3 milyar, vergi dışı gelirler ise 48.4 milyar lira.



EK BÜTÇENİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

Mal ve hizmet alım giderleri için 100.8 milyar lira,

Faiz giderleri için 80.5 milyar lira,

Cari transferler için 258.9 milyar lira,

Sermaye giderleri için 67.4 milyar lira,

Sermaye transferleri için 483.7 milyar lira,

Borç verme giderleri için 51.2 milyar lira,

Yedek ödenekler için 77.0



KKM BAKİYESİ 2.7 TRİLYON

Sabah'ta yer alan habere göre, Yılın ilk çeyreğinde faiz tavanlarının kaldırılmasıyla Kur Korumalı Mevduat uygulamasına olan talebin arttığına dikkat çeken Yılmaz, "27 Haziran itibarıyla KKM bakiyesi 2.7 trilyon liraya ulaştı. Bu tutar toplam mevduatın yüzde 25'ini oluşturuyor. Uygulama başlamadan önce yüzde 60'ın üzerinde olan mevduatın dolarizasyon oranının ise bu tarih itibarıyla yüzde 40.7'ye gerilemiş olması son derece önemli" dedi. Yılmaz, ilk beş ayda 16 halka arzın gerçekleştiğini ve şirketlerin toplam 23.1 milyar lira kaynak oluşturduğunu söyledi.





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