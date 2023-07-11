12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki, 12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Zamlı evde bakım maaşları Temmuz ayında ne zaman, hangi gün yatacak? İşte detaylar...