12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki, 12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Zamlı evde bakım maaşları Temmuz ayında ne zaman, hangi gün yatacak? İşte detaylar...
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında ilgililerin hesaplarına yatıyor. Bu nedenle Temmuz ayı evde bakım ödemeleri henüz ödenmedi.
2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu.