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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 05:59
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    • 12.07.2023 06:00
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    12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama!

    Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım parası sorgulama yapıyor. Peki, 12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Zamlı evde bakım maaşları Temmuz ayında ne zaman, hangi gün yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!

    Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki, 12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Zamlı evde bakım maaşları Temmuz ayında ne zaman, hangi gün yatacak? İşte detaylar...

    ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında ilgililerin hesaplarına yatıyor. Bu nedenle Temmuz ayı evde bakım ödemeleri henüz ödenmedi.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTESİ SORGULAMA...

    2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu.
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        Haberler Ekonomi 12-13-14-15 Temmuz evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama!
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