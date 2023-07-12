ABD enflasyon beklentisi yüzde kaç 2023? Haziran ayı ABD enflasyon verisi sonrası dolar, euro ne kadar, kaç TL oldu? Bitcoin, borsa son durum...

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.



ABD'de iş gücü piyasasının yaklaşık 60 yılın en güçlü seviyesinde olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını daraltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, buna karşın son dönemdeki verilerde soğuma emarelerinin görülmeye başladığının da altını çizdi.



Analistler, ülkede resesyon fiyatlamalarının da yumuşadığını ifade ederek, "yumuşak iniş" senaryolarının yeniden yatırımcıların kararlarında etkili olabileceğini kaydetti.