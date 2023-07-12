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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 11:18
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    • 12.07.2023 11:18
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    ABD enflasyon beklentisi yüzde kaç 2023? Haziran ayı ABD enflasyon verisi sonrası dolar, euro ne kadar, kaç TL oldu? Bitcoin, borsa son durum...

    ABD enflasyon verileri ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verisine çevrildi. Altın, dolar, Kripto para yatırımcılarının gözü Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Peki ABD enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Haziran ayı ABD enflasyon verisi sonrası dolar, euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ABD enflasyon beklentisi yüzde kaç 2023?

    Son dönemde düşüş trendine giren ABD enflasyon rakamları için gözler Haziran ayı verilerine çevrildi. Peki, Haziran ayı ABD enflasyon verisi sonrası dolar, euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

    Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü (bugün) saat 15.30'da açıklanacak.

    EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

    ABD'de iş gücü piyasasının yaklaşık 60 yılın en güçlü seviyesinde olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını daraltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, buna karşın son dönemdeki verilerde soğuma emarelerinin görülmeye başladığının da altını çizdi.

    Analistler, ülkede resesyon fiyatlamalarının da yumuşadığını ifade ederek, "yumuşak iniş" senaryolarının yeniden yatırımcıların kararlarında etkili olabileceğini kaydetti.



        Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkati çeken analistler, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini söyledi.

        Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün de alışlar öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,97'ye geriledi.

        ABD'de enflasyon baskısının yumuşayacağı beklentileriyle altının ons fiyatı bugün yüzde 0,3 değer kazanırken, dolar endeksi ise azalan dolar talebiyle düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak 101,4 seviyesine geriledi.



        MAYIS AYI ABD TÜFE KARARI

        ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.

        Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşmişti.
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        Haberler Ekonomi ABD enflasyon beklentisi yüzde kaç 2023? Haziran ayı ABD enflasyon verisi sonrası dolar, euro ne kadar, kaç TL oldu? Bitcoin, borsa son durum...
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