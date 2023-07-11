Tarihe ışık tutan hazineyi buldular! Kazmayı vurdukları her yerden altın fışkırdı

Arkeologlar duvarın içine gizlenmiş bir hazinede 44 adet saf altın sikke buldu. Bu sikkelere dair yapılan araştırmalar hazineye ait olabilecek en eski tarih olarak MS 635 yılını işaret ediyor. Bu dönemde bölge Bizans İmparatorluğu'nun kontrolündeyken Müslümanlar tarafından fethedildi. Bölgede yapılan bu keşif tarih ve arkeoloji alanında önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor.