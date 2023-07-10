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    • Ekonomi
    • 10.07.2023 14:01
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    • 10.07.2023 14:06
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    TYP KADRO MÜJDESİ SON DAKİKA! 2023 TYP kadro var mı? 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro musluğu açıldı!

    TYP kadro var mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Taşeron işçiye kadro düzenlemesinde atılacak adımlar, yeni Meclis'in açılmasıyla birlikte gündemin en önemli konularından birisi oldu. Taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin ve TYP'ye kadro müjdesinin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte son durum.

    TYP KADRO MÜJDESİ SON DAKİKA!

    TYP kadro müjdesi verildi mi merak ediliyor. Taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemesi Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri. Yeni adımların yakın zamanda atılması planlanıyor. TYP'lilere kadro konusu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2023 TYP kadro var mı?

    TYP KADRO VAR MI?

    100 bini aşkın TYP çalışanının kadroya geçişi ve kamu işçilerine yönelik reform niteliğindeki düzenlemelerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak, henüz net bir TYP kadro müjdesi açıklanmamış durumda. TYP'lilere kadro, iş güvencesini artırma, maaşları iyileştirme ve sosyal hakları güvence altına alma potansiyeline sahip önemli bir adım olarak bekleniyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    TORBA YASADA TAŞERONA KADRO VAR MI?

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

    90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

        TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

        Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor.

        Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

        Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi.

        Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

        MECLİS'E GELECEK!

        Çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve torba yasanın planlanan zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşayacaklar.

        Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.

        KADROYA GEÇECEK TAŞERON İŞÇİLERİN ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

        Taşeron işçiye kadro şartları merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak.

        TAŞERON İŞÇİLER MEMUR OLACAK MI?

        Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' pozisyonunda istihdam edilecekler. Yani memur olamayacaklar ama kadrolu sayılacaklar.

        TAŞERON KADRO SÖZLEŞMELERİ KAÇ YILLIK YAPILACAK?

        Taşeron kadro sözleşemeleri 3'er yıllık olacak.

        TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO İÇİN SINAVA GİRECEK Mİ?

        Taşeron işçilerin kadro durumu belediyeler ve kamu kanadında farklı olacak. Kamuya geçişte sınav yapılacak.
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        Haberler Ekonomi TYP KADRO MÜJDESİ SON DAKİKA! 2023 TYP kadro var mı? 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro musluğu açıldı!
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