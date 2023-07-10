TYP KADRO MÜJDESİ SON DAKİKA! 2023 TYP kadro var mı? 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro musluğu açıldı!

TYP KADRO VAR MI?

100 bini aşkın TYP çalışanının kadroya geçişi ve kamu işçilerine yönelik reform niteliğindeki düzenlemelerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak, henüz net bir TYP kadro müjdesi açıklanmamış durumda. TYP'lilere kadro, iş güvencesini artırma, maaşları iyileştirme ve sosyal hakları güvence altına alma potansiyeline sahip önemli bir adım olarak bekleniyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.