İstanbul'da taksimetre oyunu! Yüksek fiyatı veren biniyor

Vatandaşların taksi çilesi bitmek bilmiyor. Taksilerdeki ücret oyunlarına son dönemde bir yenisinin daha eklendiği görülüyor. Cep telefonlarına indirilen taksi çağırma uygulaması, yolcu taşıma ücretini kendi belirliyor. Üstelik taksiciler de bu fiyattan daha yüksek rakam talep ediyor. Taksicinin teklif ettiği ücreti müşteri kabul ederse araç geliyor.
Kabul etmezse müşteri yaya kalıyor. Sonuçta ortaya taksimetre fiyatını çok aşan rakamlar ortaya çıkıyor. Örneğin; mobil uygulama gidilecek mesafeyi 220 lira olarak hesaplıyor. Kısa süre içinde taksicilerden 286, 300 ve 320 liralık 3 ayrı teklif ulaşıyor. Kimi taksiciler sadece bu yolla müşteri alıyor. Taksimetreyle oynayanların da olduğu belirtiliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fazladan istenen ücretin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Tarifelerin ulaşım koordinasyon merkezleri tarafından belirlendiğini aktaran Ağaoğlu, "Onun bir tarifesi vardır. Bunun dışında kimse kafasına göre ücret alamaz" dedi.
'ZAM'PHONE
Türkiye'de satışta olan ürünlerine üst üste zam yapmasıyla dikkat çeken Apple, fiyatlarını yine yeniledi. 3 ayda 5'inci zammını yaptı. En ucuz iPhone 14'ün fiyatı 48 bin 300 lira olurken, en pahalı 14 modeli olan 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 457 liraya çıktı. iPhone 14 modellerine 805 ila bin 458 lira arasında değişen zamlar görüldü.
Telefonların yanı sıra bilgisayar, tablet ve kulaklıkların da fiyatı arttı. 16 inç M2 Max Macbook Pro 1 TB için satış fiyatı 125 bin 84 lira oldu. Bir fiyat artışı da Samsung'dan geldi. Galaxy ürünlerine yüzde 15 zam yapıldı. Galaxy S23 Ultra'nın en yüksek paketi olan 1 TB'lık versiyonunun fiyatı 60 bin liraya dayandı.
İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9.5'E İNDİ
Hükümet, 5 yıllık dönemde 6 milyon istihdam hedefi için tüm imkanları seferber ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı Mayıs'ta bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak Mart 2014 seviyesi olan yüzde 9.5'e geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mayıs'ta istihdamın 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bine yükseldiğini belirterek, "İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı yüzde 9.5 olarak gerçekleşti" dedi.