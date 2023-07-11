İstanbul'da taksimetre oyunu! Yüksek fiyatı veren biniyor

Vatandaşların taksi çilesi bitmek bilmiyor. Taksilerdeki ücret oyunlarına son dönemde bir yenisinin daha eklendiği görülüyor. Cep telefonlarına indirilen taksi çağırma uygulaması, yolcu taşıma ücretini kendi belirliyor. Üstelik taksiciler de bu fiyattan daha yüksek rakam talep ediyor. Taksicinin teklif ettiği ücreti müşteri kabul ederse araç geliyor.

Kabul etmezse müşteri yaya kalıyor. Sonuçta ortaya taksimetre fiyatını çok aşan rakamlar ortaya çıkıyor. Örneğin; mobil uygulama gidilecek mesafeyi 220 lira olarak hesaplıyor. Kısa süre içinde taksicilerden 286, 300 ve 320 liralık 3 ayrı teklif ulaşıyor. Kimi taksiciler sadece bu yolla müşteri alıyor. Taksimetreyle oynayanların da olduğu belirtiliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fazladan istenen ücretin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Tarifelerin ulaşım koordinasyon merkezleri tarafından belirlendiğini aktaran Ağaoğlu, "Onun bir tarifesi vardır. Bunun dışında kimse kafasına göre ücret alamaz" dedi.