Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı! En yüksek seviyeyi 6.290,34 puana taşıdı



Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile ulaştırma oldu.