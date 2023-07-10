Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı! En yüksek seviyeyi 6.290,34 puana taşıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
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Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile ulaştırma oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.