Temmuz 2023 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı SED ödemeleri bu ay yatacak mı? Sosyal destek e-Devlet sorgulama ekranı!

SED yardımı içim başvurular İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, Temmuz 2023 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı SED ödemeleri bu ay yatacak mı? İşte detaylar...
SED YARDIMI TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor.
Ancak 2023 Temmuz ayı SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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