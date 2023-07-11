Borsa İstanbul dünya ikincisi! BIST 100 de TL bazında yüzde 140’a yakın kazanç

Küresel enflasyonun yükselmesine karşın merkez bankalarının parasal sıkılaştırma adımları, jeopolitik risklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri pay piyasalarında dalgalı seyre neden olurken, dünya borsaları büyük ölçüde son bir yılı kazançla tamamladı.

Arjantin'de Merval endeksi, son bir yılda yüzde 382'ye yakın yükseldi. Böylelikle Merval endeksi, 2022'nin Haziran ayı sonundan itibaren geçen bir yılda, dünyada önde gelen endeksler arasında yerel para cinsinden en çok kazandıran endeks olarak dikkati çekti.