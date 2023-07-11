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    Borsa İstanbul dünya ikincisi! BIST 100 de TL bazında yüzde 140’a yakın kazanç

    Borsalar son 1 yılı büyük ölçüde kazançla tamamladı. Arjantin Merval endeksi yüzde 382 artarak yerel para cinsinden en çok kazandıran endeks oldu. BIST 100 de TL bazında yüzde 140’a yakın kazançla 2. sırada yer aldı.

    Borsa İstanbul dünya ikincisi

    Küresel enflasyonun yükselmesine karşın merkez bankalarının parasal sıkılaştırma adımları, jeopolitik risklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri pay piyasalarında dalgalı seyre neden olurken, dünya borsaları büyük ölçüde son bir yılı kazançla tamamladı.

    Arjantin'de Merval endeksi, son bir yılda yüzde 382'ye yakın yükseldi. Böylelikle Merval endeksi, 2022'nin Haziran ayı sonundan itibaren geçen bir yılda, dünyada önde gelen endeksler arasında yerel para cinsinden en çok kazandıran endeks olarak dikkati çekti.

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    Türkiye'de Haziran ayını 5.759,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, son bir yılda TL bazında yüzde 140'a yakın kazançla Arjantin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

    Yılın ikinci yarısında da yükselişine devam eden BIST 100 endeksi, geçen cuma gününü yüzde 0,75 artışla 6.187,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.223,26 puana taşımıştı.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu haftanın ilk gününde de rekor seviye olan 6.290 puanı gördü. Almanya'da DAX endeksi bir yılda yatırımcılarına yüzde 26'nın üzerinde kazandırdı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 26'ya yakın artış kaydetti.

        ABD'de New York borsası, 3 bölgesel bankanın iflası, borç limiti açmazı ve Fed'in yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla yaptığı faiz artışlarının resesyon endişelerini tetiklemesi gibi aşağı yönlü risklere rağmen son bir yılda yükseldi. Nasdaq endeksi, yaklaşık yüzde 25 artışla yüksek oranda kazandıran endeksler arasında yer alırken, S&P 500 endeksi yüzde 17'yi ve Dow Jones endeksi yüzde 11'i aşkın artış kaydetti.

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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul dünya ikincisi! BIST 100 de TL bazında yüzde 140’a yakın kazanç
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