Bordro mesaisi: Özel sektörde ara zam hazırlığı başladı! Tüm maaşlar yeniden hesaplanıyor

Asgari ücret, memur, emekli zamlarının ardından gözler özel sektörde ücret zamlarına çevrildi. Asgari ücret 11 bin 402, en düşük memur maaşı da 22 bin 77 liraya çıkarken, işyerlerinde ara zam hazırlığı başladı.

Yılın ikinci yarısı için brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, önceki yıllarda olduğu gibi bordroları da yakından takip edecek.