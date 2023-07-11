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    Bordro mesaisi: Özel sektörde ara zam hazırlığı başladı! Tüm maaşlar yeniden hesaplanıyor

    Asgari ücretin net 11 bin 402 liraya yükseltilmesinin ardından, özel sektörde bordrolar hazırlanmaya başladı. SGK da eksik bildirimleri takibe alacak.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Bordro mesaisi

    Asgari ücret, memur, emekli zamlarının ardından gözler özel sektörde ücret zamlarına çevrildi. Asgari ücret 11 bin 402, en düşük memur maaşı da 22 bin 77 liraya çıkarken, işyerlerinde ara zam hazırlığı başladı.

    Yılın ikinci yarısı için brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, önceki yıllarda olduğu gibi bordroları da yakından takip edecek.

    SGK'DAN TAKİP
    Ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması, bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışılmış gösterilmesi gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmayacak. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak.



    SEYYANEN ZAM 15 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜKTE
    En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran torba teklifin bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

        Memurlar 15 Temmuz'da maaşlarını yüzde 17.55 zamlı alırken, seyyanen 8 bin 77 liralık ilave ödeme daha sonra yatırılacak.

        Memurlara 1-14 Temmuz için yüzde 17.55'lik zam farkı ödenecek, ancak seyyanen artış 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğundan fark olmayacak.
        Hazal ATEŞ

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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Bordro mesaisi: Özel sektörde ara zam hazırlığı başladı! Tüm maaşlar yeniden hesaplanıyor
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