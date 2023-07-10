Bitcoin yarılanması nedir, ne zaman? Halving ne demek? Ethereum, Doge ne zaman çıktı? 2023 Bitcoin yarılanma tarihi ve grafiği...

BİTCOİN YARILANMASI NEDİR, NE ZAMAN?

Kripto para analistlerine göre Bitcoin, yeni jetonların arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci ile birlikte gelecek yıl 50 bin doların üzerini getirebilecek bir rallinin başlangıcında olabilir.

Bitcoin, 2022 yılında yaşadığı sert kayıpların ardından, 31 Aralık'tan bu yana yüzde 70 ile bir toparlanma yaşamış durumda.

Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.