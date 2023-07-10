Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.07.2023 17:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2023 17:52
    ABONE OL

    Bitcoin yarılanması nedir, ne zaman? Halving ne demek? Ethereum, Doge ne zaman çıktı? 2023 Bitcoin yarılanma tarihi ve grafiği...

    Bitcoin'deki yarılanma (halving) takvimi araştırılıyor. Analistlere göre 2024 yılının Nisan ayındaki ‘halving’ ile Bitcoin 50 bin dolara çıkabilir. Peki Bitcoin yarılanması nedir, ne zaman? Halving nedir? Ethereum, Doge ne zaman çıktı? 2023 Bitcoin yarılanma tarihi ve grafiği...

    Bitcoin yarılanması nedir, ne zaman?

    Bitcoin yarılanması nedir, ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kripto para analistleri en büyük kripto para birimi Bitcoin hakkında bir takım iddialar ortaya attı. İşte detaylar...

    DOGE NE ZAMAN ÇIKTI?

    Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü.

    ETHEREUM NE ZAMAN ÇIKTI?

    2015 yılında hayata geçirildi. Ether ya da kısa adıyla ETH, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir.

    BİTCOİN YARILANMASI NEDİR, NE ZAMAN?

    Kripto para analistlerine göre Bitcoin, yeni jetonların arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci ile birlikte gelecek yıl 50 bin doların üzerini getirebilecek bir rallinin başlangıcında olabilir.

    Bitcoin, 2022 yılında yaşadığı sert kayıpların ardından, 31 Aralık'tan bu yana yüzde 70 ile bir toparlanma yaşamış durumda.

    Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.

        Analistler Bitcoin'in Nisan 2024'e kadar 50 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

        HALVİNG (YARILANMA) NEDİR?

        Halving kelime anlamı olarak "yarılanma" demektir. Madencilik ile üretilen kripto para birimlerinde madencilik üretiminde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini ifade eder.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Ekonomi Bitcoin yarılanması nedir, ne zaman? Halving ne demek? Ethereum, Doge ne zaman çıktı? 2023 Bitcoin yarılanma tarihi ve grafiği...
            loading
            SON DAKİKA