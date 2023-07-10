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    • Ekonomi
    • 10.07.2023 18:29
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    • 10.07.2023 18:29
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    THY'den şirket logosu kullanılarak dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı

    Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanarak kampanya adı altında dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı sürece bu gibi paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    THY’den dolandırıcılık uyarısı!

    Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanarak kampanya adı altında dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

    THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, sosyal mecralarda ve "WhatsApp" gruplarında şirket markasının isminin ve logosunun kullanıldığı belirtilerek, kampanya başlığı altında kötü amaçlı paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı sürece bu gibi paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi THY'den şirket logosu kullanılarak dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı
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