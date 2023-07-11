Aidat krizi: Artış yüzde 100'ü aştı! Ev sahipleri ve kiracıların sabrı taştı

İstanbul'da site aidatlarına gelen fahiş zamlar konut sahipleri ve kiracıların ceplerini yakmaya başladı. Kimi site yönetimleri, aidatlara yüzde 100'ü aşan zam yaptı. Kiralık veya satılık ev arayanlar, kiracılar, ev sahipleri, emlakçılar herkes yüksek aidattan şikayetçi:
- ŞENİZ BAŞ/ESENYURT: 950 kişinin yaşadığı sitede 2+1 dairede oturuyorum. Ocak başında ödediğim aidat 947 lira. Mayıs'ta yüzde 50'den fazla zamlanarak bin 467 liraya yükseldi. Uzun süre zam olmaz diye beklerken, asgari ücrete gelen ara zam da bahane edilerek bu kez de yüzde 36'lık bir artış yapıldı. Site aidatımız tam 2 bin liraya yükseltildi.
- AHMET ÖZTÜRK/ KÜÇÜKÇEKMECE: Çarşıdaki iş yerim için geçen sene bu tarihlerde ödediğim aidat ortalama 3 bin 300 liraydı. Yılbaşında yüzde 112'lik artış geldi. 56 metrekarelik bir iş yeri için bu ücret çok fazla. Burada 7 bin liralık bir hizmet de alamıyoruz.
- TANER KAYA/ BÜYÜKÇEKMECE: Yılbaşından önce ödediğimiz aidat bedeli 450 lirayken, Ocak'ta yüzde 233'lük bir artışla bin 500 lira oldu. Tüm komşularımızla durumu protesto edince 600 lira düşürüldü. Bu durumda bile yüzde 100'lük bir artış gelmiş oldu. Sitede 806 daire var, her daireden 900 lira toplanınca elde edilen para 725 bin lirayı buluyor. Bu para her ay nereye gidiyor bilmiyoruz.