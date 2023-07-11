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    Aidat krizi: Artış yüzde 100'ü aştı! Ev sahipleri ve kiracıların sabrı taştı

    Site aidatlarına yapılan yüzde 100’ü aşan zamlar, ev sahiplerini de kiracıları da çileden çıkardı. Ev arayanlar bile istenen aidatı görüp vazgeçmeye başladı.

    Aidat krizi

    İstanbul'da site aidatlarına gelen fahiş zamlar konut sahipleri ve kiracıların ceplerini yakmaya başladı. Kimi site yönetimleri, aidatlara yüzde 100'ü aşan zam yaptı. Kiralık veya satılık ev arayanlar, kiracılar, ev sahipleri, emlakçılar herkes yüksek aidattan şikayetçi:



    - ŞENİZ BAŞ/ESENYURT: 950 kişinin yaşadığı sitede 2+1 dairede oturuyorum. Ocak başında ödediğim aidat 947 lira. Mayıs'ta yüzde 50'den fazla zamlanarak bin 467 liraya yükseldi. Uzun süre zam olmaz diye beklerken, asgari ücrete gelen ara zam da bahane edilerek bu kez de yüzde 36'lık bir artış yapıldı. Site aidatımız tam 2 bin liraya yükseltildi.



    - AHMET ÖZTÜRK/ KÜÇÜKÇEKMECE: Çarşıdaki iş yerim için geçen sene bu tarihlerde ödediğim aidat ortalama 3 bin 300 liraydı. Yılbaşında yüzde 112'lik artış geldi. 56 metrekarelik bir iş yeri için bu ücret çok fazla. Burada 7 bin liralık bir hizmet de alamıyoruz.



    - TANER KAYA/ BÜYÜKÇEKMECE: Yılbaşından önce ödediğimiz aidat bedeli 450 lirayken, Ocak'ta yüzde 233'lük bir artışla bin 500 lira oldu. Tüm komşularımızla durumu protesto edince 600 lira düşürüldü. Bu durumda bile yüzde 100'lük bir artış gelmiş oldu. Sitede 806 daire var, her daireden 900 lira toplanınca elde edilen para 725 bin lirayı buluyor. Bu para her ay nereye gidiyor bilmiyoruz.



        - ORHAN DÖNMEZ: Eskiden kira öder gibi ev sahibi olurduk, şimdi kira öder gibi site aidatı veriyoruz. Ödediğimiz aidata geçen yıldan bu yıla yüzde 100 zam geldi.

        - BERK ALTAY: Site aidatı 650 lira iken, bin 50 lira olmuş. Devletin bu işe el atması lazım. Kafalarına göre aidat zammı yapıyor bu siteler...



        - EMRAH ATEŞ: Site aidatı 430 liradan 900 liraya yükseldi, maaş zammımızı almadan eksiye girdik.



        TALEBİ ETKİLEDİ
        Site aidatları ev ve iş yeri sahipleri kadar, gayrimenkul danışmanlarını da zor durumda bırakıyor. Kiralık ev bakanların kimi sitelerde aidatı duyunca vazgeçtiği belirtiliyor. Gayrimenkul danışmanı Murat Demir, "Son dönemde iş yerlerini kiralamaya çalışırken önümüze çıkan en büyük engel aidat oldu. Yüksek aidatlar yüzünden mülk sahipleri kira bedelini bile düşürmek zorunda kalıyor" dedi.



            SİTE YÖNETİMİ BELİRLEYEMEZ
            Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kalabalık sitelerde, yönetimlerin birer rant kapısı olarak görüldüğünü söyledi. Müteahhit firmaların site yönetimlerini uzun yıllar ellerinde tutabildiğini belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Bazı müteahhit firmalar 10 yıllığına kendi sahip oldukları şirketi yönetici olarak atayabiliyor. Bu noktada kat malikleri kurul toplantılarına iştirak etmeli, itirazlarını genel kurul tutanağına yazdırmalı. Site yönetimlerinin aidatı belirleme yetkisi bulunmuyor. Yetki 'Kat Malikleri Kurulu'ndadır."
            Bulut YAMANDAĞ

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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Aidat krizi: Artış yüzde 100'ü aştı! Ev sahipleri ve kiracıların sabrı taştı
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