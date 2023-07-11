Aidat krizi: Artış yüzde 100'ü aştı! Ev sahipleri ve kiracıların sabrı taştı

İstanbul'da site aidatlarına gelen fahiş zamlar konut sahipleri ve kiracıların ceplerini yakmaya başladı. Kimi site yönetimleri, aidatlara yüzde 100'ü aşan zam yaptı. Kiralık veya satılık ev arayanlar, kiracılar, ev sahipleri, emlakçılar herkes yüksek aidattan şikayetçi:





- ŞENİZ BAŞ/ESENYURT: 950 kişinin yaşadığı sitede 2+1 dairede oturuyorum. Ocak başında ödediğim aidat 947 lira. Mayıs'ta yüzde 50'den fazla zamlanarak bin 467 liraya yükseldi. Uzun süre zam olmaz diye beklerken, asgari ücrete gelen ara zam da bahane edilerek bu kez de yüzde 36'lık bir artış yapıldı. Site aidatımız tam 2 bin liraya yükseltildi.