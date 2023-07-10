1999 öncesi 2000 2008 sonrası emeklilik sistemi sil baştan şekillendi! Süreyi 1.800 gün geriye çeken formül ortaya çıktı

1 milyon kişiyi ilgilendiren önemli bir prim müjdesi verildi. Bağ-Kur'lular için yapılan düzenleme ile daha kısa bir sürede emekli olabilme imkanı sağlanacak. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim şartı 7.200 güne indirilecek. Bu düzenleme sayesinde 1 milyon küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar 5 yıl erken emekli olabilecek. Böylece emeklilik tablosu sil baştan şekillenecek ve böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.