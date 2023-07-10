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    • Ekonomi
    • 11.07.2023 08:54
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    • 11.07.2023 08:54
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    1999 öncesi 2000 2008 sonrası emeklilik sistemi sil baştan şekillendi! Süreyi 1.800 gün geriye çeken formül ortaya çıktı

    Belirli tarihleri kapsayan Bağ-Kur ve SSK primlerinin düşürülmesi konusu son dönemde gündemde yer alıyor. 1 milyondan fazla kişinin prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriliyor. Bu çalışmadan 1 milyondan fazla kişi faydalanacak. Seçimlerden sonra ilk çıkartılacak yasalardan olacak düzenleme ile 1 milyon kişi emeklilik için 9 bin gün (25 yıl) yerine 7200 gün (20 yıl) prim ödeyerek emekli olabilecek.

    Süreyi 5 yıl öne çekiyor!

    1 milyon kişiyi ilgilendiren önemli bir prim müjdesi verildi. Bağ-Kur'lular için yapılan düzenleme ile daha kısa bir sürede emekli olabilme imkanı sağlanacak. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim şartı 7.200 güne indirilecek. Bu düzenleme sayesinde 1 milyon küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar 5 yıl erken emekli olabilecek. Böylece emeklilik tablosu sil baştan şekillenecek ve böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.

    1800 GÜN DÜŞECEK

    Yapılacak 1800 günlük indirimle bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular 7200 gün ile emekli olabilecek.

    Bu düzenleme Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak sosyal güvenlik sistemine daha erken katılmalarını ve emekli maaşı almalarını sağlamayı amaçlıyor.

        Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek. Şu anda Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorunda. SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.

        Eşitlik sağlandığında Bağ-Kur'lular açısından da kısmi emeklilik şartları 25 yıl 4500 güne inecek. Ayrıca iki kurumda da çalışanlar açısından son 3.5 yılda 1261 gün çalışma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.

        Mevcut durumda bir Bağ-Kur'lunan SSK'dan emekli olabilmesi için son 7 yıllık sigortalılık süresinde 3.5 yıl yani 1261 gün 4A (SSK) olarak çalışması gerekiyor.
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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi 1999 öncesi 2000 2008 sonrası emeklilik sistemi sil baştan şekillendi! Süreyi 1.800 gün geriye çeken formül ortaya çıktı
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