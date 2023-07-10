GSS borcu olanlar dikkat: Teste gir borcu bitir!

Yapılandırmada başvuru süresi sona erdi ancak Genel Sağlık Sigortası prim borçları için getirilen imkan sürüyor. Sigortalı bir işte çalışmadığı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişse ve 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek.

SADECE ANAPARA

Bağlı bulunulan ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptıranların eğer hanesindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (4 bin 471 lira 50 kuruştan) az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek.