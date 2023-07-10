Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.07.2023 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2023 08:41
    ABONE OL

    Cüzdanında cebinde 50.000 TL'si olanlar dikkat! Oranlar tek tek değişti! 32 günde kazanç miktarı en az...

    Bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranları nakit parası olan ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmek ve mevcut paralarının faiz getirisini öğrenmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Mevduat hesapları risksiz ve güvenilir bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor ve birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Temmuz ayında faiz oranları, vade süresi, mevduat tutarı ve banka tercihine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Mevduat faiz oranları birçok kişi için tasarruf etme ve yatırım yapma kararlarında önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Mevduat sahipleri tasarruflarını bankalarda güvenli bir şekilde değerlendirmek için mevduat faiz oranlarını takip ediyor. Mevduat hesapları risksiz bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor ve birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor. Bu bağlamda yeni ayla birlikte faiz oranları tek tek güncellendi.

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %36,00
    Net Getiri
    1.499,18 TL
    Vade Sonu Ödeme
    51.499,18 TL

    GARANTİ BBVA

    Faiz Oranı
    %25,00
    Net Getiri
    1.041,10 TL
    Vade Sonu Ödeme
    51.041,10 TL

        ODEABANK

        Faiz Oranı
        %38,50
        Net Getiri
        1.603,29 TL
        Vade Sonu Ödeme
        51.603,29 TL

        CEPTETEB

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        1.457,53 TL
        Vade Sonu Ödeme
        51.457,53 TL

        ING

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        1.457,53 TL
        Vade Sonu Ödeme
        51.457,53 TL
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Cüzdanında cebinde 50.000 TL'si olanlar dikkat! Oranlar tek tek değişti! 32 günde kazanç miktarı en az...
                loading
                SON DAKİKA