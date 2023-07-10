Cüzdanında cebinde 50.000 TL'si olanlar dikkat! Oranlar tek tek değişti! 32 günde kazanç miktarı en az...

Mevduat faiz oranları birçok kişi için tasarruf etme ve yatırım yapma kararlarında önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Mevduat sahipleri tasarruflarını bankalarda güvenli bir şekilde değerlendirmek için mevduat faiz oranlarını takip ediyor. Mevduat hesapları risksiz bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor ve birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor. Bu bağlamda yeni ayla birlikte faiz oranları tek tek güncellendi.