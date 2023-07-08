Yerinde dönüşüme büyük destek: Konutlara 500 bin TL, iş yerine 250 bin TL hibe!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir süredir merakla beklenen 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nin detaylarını açıkladı. Bu kapsamda afet bölgesinde kendi konutunu yerinde yapmak isteyenlere 500 bin lira, kendi iş yerini yapmak isteyenlere ise 250 bin lira hibe verilecek. Bunun yanı sıra hak sahipleri, faizsiz, 10 yıl vadeli ve 2 yılı geri ödemesiz kredilerden de faydalanabilecek.

BAŞVURU 15 TEMMUZ'DA

Müracaatlar, 15 Temmuz'dan itibaren 5 ilde ve 22 ayrı noktada faaliyete geçecek olan Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne yapılacak.