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    Yerinde dönüşüme büyük destek: Konutlara 500 bin TL, iş yerine 250 bin TL hibe!

    Afet bölgesinde kendi konutunu yerinde yapmak isteyenlere 500 bin lira hibe verilecek. Hibe tutarı iş yerleri için 250 bin lira olurken, hak sahiplerine faizsiz, 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli kredi imkanı da var...

    Yerinde dönüşüme büyük destek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir süredir merakla beklenen 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nin detaylarını açıkladı. Bu kapsamda afet bölgesinde kendi konutunu yerinde yapmak isteyenlere 500 bin lira, kendi iş yerini yapmak isteyenlere ise 250 bin lira hibe verilecek. Bunun yanı sıra hak sahipleri, faizsiz, 10 yıl vadeli ve 2 yılı geri ödemesiz kredilerden de faydalanabilecek.

    BAŞVURU 15 TEMMUZ'DA
    Müracaatlar, 15 Temmuz'dan itibaren 5 ilde ve 22 ayrı noktada faaliyete geçecek olan Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne yapılacak.



    DÖNÜŞÜM OFİSLERİ NEREDE AÇILACAK?
    Projeye müracaatların yapılacağı ofislerin kurulacağı il ve ilçeler şu şekilde:

    HATAY: Antakya, Defne, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Hassa.
    KAHRAMANMARAŞ: Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin.
    MALATYA: Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir.
    ADIYAMAN: Merkez, Gölbaşı, Besni, Kahta.
    GAZİANTEP: İslâhiye, Nurdağı.



        Afetzedelerin mali yükünü büyük oranda hafifletecek tarihi projenin ruhsattan iskana kadar tamamen bakanlık denetiminde işleyeceğini vurgulayan Özhaseki, hibenin inşaatların ilerleyiş sürecine göre, aşama aşama hak sahiplerine aktarılacağını belirtti. Anlaşılan müteahhitin inşaatı tamamlayamaması halinde TOKİ'nin devreye gireceğini söyleyen Özhaseki, bu konutların da devlet eliyle depremzedelere kazandırılacağını aktardı.



        4 KIRMIZI ÇİZGİ
        Proje çerçevesinde 4 kırmızı çizgi belirlendi. Bu kapsamda fay hatlarının ve kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde de yapılaşmaya izin verilmeyecek. Dere yataklarında imarın son bulacağı vurgulanırken, mimarlıkmühendislik hizmetlerinde de sıfır tolerans uygulanacak. Proje ile afet bölgesinde kendi konutunu yerinde yapmak isteyen depremzedelere 500 bin lira hibe verilecek.



        Kendi iş yerlerini yapmak isteyenler ise 250 bin liralık hibeden faydalanabilecek. Buna ek olarak, konut büyüklüklerine göre 500-800 bin lira aralığında faizsiz ek kredi imkanı sunulacak. Krediler, 2 yılı geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli olacak. İş yerleri için de yapının büyüklüğüne göre 250-500 bin lira aralığında ve aynı imkanlar dahilinde krediler verilecek. Kredi tavanında metrekareler belirleyici olacak. Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konutlar için kredi tutarı 500 bin, 101- 150 metrekare aralığındakiler için 700 bin, 151 metrekareden büyük olanlar için 800 bin lira olacak.



            KİMLER FAYDALANABİLECEK?
            Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da finansman paketinden faydalanabilecek. Birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar hak sahibi sayılacak. Bütün binaya sahip olan vatandaşlar da bir daire için hibe alabilecek, diğer daireleri için ise 3 daireye kadar kredi imkanı sunulacak.
            Murathan YILDIRIM

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            Haberler Ekonomi Yerinde dönüşüme büyük destek: Konutlara 500 bin TL, iş yerine 250 bin TL hibe!
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