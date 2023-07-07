Son dakika: Memura seyyanen zammın 2023 bütçesine maliyeti 177 milyar TL!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur zammını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, zammın maliyeti belli oldu. Yaklaşık 3,7 milyon kamu görevlisinin (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı hesaplandı. Düzenleme ile Covid-19 döneminde 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları geri ödenecek, bunun maliyeti de 308 milyon TL olacak.