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    • Ekonomi
    • 07.07.2023 14:46
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    • 07.07.2023 14:46
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    Memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi son dakika 2023? Memur 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı ödeme takvimi!

    Memur maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belirlendi. AK Parti, bugün Meclis Başkanlığı'na sunmak üzere, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini içeren düzenleme teklifini sundu. Kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Peki, Memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi son dakika 2023? Memur 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Memur maaş zammı Meclis’ten geçti mi son dakika 2023?

    TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Peki, Memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi son dakika 2023? Memur 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

    18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

    Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

    Haziran ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillendi. Temmuz ayında maaşlara yüzde 6'lık sözleşme zammına enflasyon farkı eklenecek.

    MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARINDA YÜZDE 17,55 ARTIŞ

    Hesaplamalara göre, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 17,55 artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 19,77 zam yapılacak. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.

    Meclis'e sunulan kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek. Hem memurun hem de emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağına ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren, 6 Şubat Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceğine ilişkin açıklaması doğrultusunda TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

        Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi.

        Buna göre, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

        Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

        Başkan Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

        Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

        En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.
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        Haberler Ekonomi Memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi son dakika 2023? Memur 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı ödeme takvimi!
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