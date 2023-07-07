Memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi son dakika 2023? Memur 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı ödeme takvimi!

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Peki, Memur maaş zammı Meclis'ten geçti mi son dakika 2023? Memur 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Haziran ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillendi. Temmuz ayında maaşlara yüzde 6'lık sözleşme zammına enflasyon farkı eklenecek.
MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARINDA YÜZDE 17,55 ARTIŞ
Hesaplamalara göre, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 17,55 artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 19,77 zam yapılacak. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.
Meclis'e sunulan kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek. Hem memurun hem de emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağına ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.