Togg'dan gururlandıran başarı! Elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

ANTALYA 6 MİLYONU AŞTI

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6 milyon 14 bin 412 oldu. Bu ayın ilk 6 gününde gelen turist sayısı ise 490 bin 762 oldu. Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm kenti Antalya'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlere ev sahipliği yaptığını aktardı. Yazıcı, "Antalyamıza 6 Temmuz itibarıyla sadece hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı yüzde 27 artarak 6 milyon 14 bin 412 oldu" ifadesini kullandı.

15 TEMMUZ'DA SEFERLER ÜCRETSİZ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

VERGİYE YENİ TARİFE

Bazı vergi ve harçların oranları yeniden belirlendi. Sürücü belgelerinden alınan harçlar dışındaki halihazırda uygulanmakta olan maktu harçların oranı yüzde 50 artırıldı. Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu.



GIDADA DEĞİŞMEDİ

Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı. Şans oyunları vergisi; at yarışlarında yüzde 14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi. Yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörülürken; başta gıda maddeleri olmak üzere, yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.



EK BÜTÇE TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

Ek bütçe Meclis'e sunuldu. Büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon lira olarak belirlendi. Bütçede en büyük pay deprem yaralarının sarsılması için 482.8 milyar lirayla AFAD'a ayrıldı. İkinci en yüksek ödenek 279 milyar 750 milyon 936 lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı. Bütçe gelirlerindeki artıştan 1 trilyon 150 milyarla en büyük kalem vergi gelirlerinden bekleniyor. Ek bütçede en yüksek kalemi 483.7 milyar lirayla sermaye transferleri, 258.9 milyarla cari transferler oluşturdu.



ELEKTRİKTE TÜKETİM REKORU

Sıcaklıkların yükselmesi elektrik tüketimine yansıdı. Elektrik tüketiminde önceki gün 1 milyon 23 bin 756 megavatsaat ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 65 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 164 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Türkiye'de önceki gün günlük bazda 1 milyon 14 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi.



BEDELLİYE 122.350 TL

Bedelli askerlikte yeni tutar belli oldu. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Böylece Temmuz'da memur maaş katsayısı yüzde 17.55 arttı. Bu kapsamda 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 lira olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 350 liraya çıktı.



VELİLERE E-DEVLET KOLAYLIĞI GELİYOR

Velilerden kaza yapanlara kadar milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, kurum kurum gezmeden işini çözmesini sağlayacak arka arkaya projeler hizmete girecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet hizmetleriyle ilgili bilgi verdi:

- 16 yaş altındaki çocukların velileri, okul kayıt takibinden burslara, kamp başvurusuna kadar 25 hizmeti e-Devlet üzerinden alabilecek ve takip edebilecek.

- 'Eğitim Hayatım' hizmeti devreye sokulacak. Anaokulundan yükseköğretime kadar bütün eğitim hayatının dijital kayıtları, staj ve sertifikaları burada yer alacak.

- Okullardan otoparklara, otobüs duraklarından hastanelere, acil toplanma alanlarına kadar her şeyin görülebileceği konum bazlı bir hizmet de e-Devlet'te yer alacak.

- VAtandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek.

Zübeyde YALÇIN