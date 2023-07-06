İngiliz Financial Times yazdı: Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın! Son 20 ayın en iyisi: 1 ayda 1 milyar dolar

Türkiye'de seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte belirsizlikleri ortadan kaldırırken, vatandaşlar tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanarak "istikrar" dedi. Seçim sürecinin geride kalmasıyla birlikte açıklanan yeni kabine sonrası ekonomide yol haritaları da çizildi. Ekonomide atılan adımlar yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti.
SEÇİM SONRASI 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi sonrası özellikle uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım konusunda net mesajlar verildi.
İNGİLİZ FT TABLOYU PAYLAŞTI
İngiliz merkezli Financial Times (FT), ekonomide yeni kurmayların açıklanmasının ardından atılan adımları ve Türk ekonomisindeki tabloya ilişkin verileri paylaştı.