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    • Ekonomi
    • 06.07.2023 11:56
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    • 06.07.2023 12:29
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    İngiliz Financial Times yazdı: Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın! Son 20 ayın en iyisi: 1 ayda 1 milyar dolar

    Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından ekonomide yeni bir yol haritası çizdi. Uygulanan politika ve ekonomi yönetimindeki değişim yabancı yatırımcının ilgisini çekti. Seçimin ardından 1 aylık dönemde yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse aldı. Bu tutar Kasım 2021'den beri en güçlü para girişi oldu. Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla rekor seviye olan 6.135,31 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,55 puan ve yüzde 0,47 artışla günü 6.135,31 puandan başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın!

    Türkiye'de seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte belirsizlikleri ortadan kaldırırken, vatandaşlar tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanarak "istikrar" dedi. Seçim sürecinin geride kalmasıyla birlikte açıklanan yeni kabine sonrası ekonomide yol haritaları da çizildi. Ekonomide atılan adımlar yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti.

    SEÇİM SONRASI 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi sonrası özellikle uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım konusunda net mesajlar verildi.

    İNGİLİZ FT TABLOYU PAYLAŞTI
    İngiliz merkezli Financial Times (FT), ekonomide yeni kurmayların açıklanmasının ardından atılan adımları ve Türk ekonomisindeki tabloya ilişkin verileri paylaştı.

        KASIM 2021'DEN BERİ EN GÜÇLÜ GİRİŞ
        Financial Times, yeni ekonomi programının fon yöneticilerini Türkiye'ye çektiğine vurgu yaparken seçimin ardından yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi aldığına dikkat çekti. Bu satın almanın Kasım 2021'den bu yana en güçlü net giriş olduğuna vurgu yapıldı.

        YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTTI
        Türkiye'nin ekonomide "rasyonel" yol haritası çizdiğine değinen Financial Times, haberinde uluslararası fon yöneticilerinin görüşlerine yer verdi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiği belirtildi. Yabancı yatırımcının yanı sıra yurt dışında para biriktiren Türklerin de birikimlerini Türkiye'ye yönlendirdiği belirtildi.

        BORSA İSTANBUL REKORLA BAŞLADI
        Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla rekor seviye olan 6.135,31 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,55 puan ve yüzde 0,47 artışla günü 6.135,31 puandan başladı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,08 ile inşaat oldu. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamladı.

            YURT İÇİ PAY PİYASALARI POZİTİF AYRIŞTI
            Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

            ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

            Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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            Yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın!
            Haberler Ekonomi İngiliz Financial Times yazdı: Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın! Son 20 ayın en iyisi: 1 ayda 1 milyar dolar
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