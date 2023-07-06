İngiliz Financial Times yazdı: Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın! Son 20 ayın en iyisi: 1 ayda 1 milyar dolar

BORSA İSTANBUL REKORLA BAŞLADI

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla rekor seviye olan 6.135,31 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,55 puan ve yüzde 0,47 artışla günü 6.135,31 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,08 ile inşaat oldu. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamladı.