Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor!

Borsa İstanbul rekorlarına devam ediyor. BİST 100 Endeksi dün gün içinde 6 bin 223 puanla en yüksek seviyesini gördü. Endeks 6 bin 187 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını da gerçekleştirdi.
Rekorlarlarını sürdüren BİST 100 Endeksi, reel getiride de yatırım araçları arasında şampiyon oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Haziran'da en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11.1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.86 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 10.33, euro yüzde 9.85 ve külçe altın yüzde 1.44 reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde de doların yüzde 13.07, euronun yüzde 12.58 ve külçe altının yüzde 3.95 reel getirisi oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 52.13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54.56 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın da yüzde 3.96 reel getiri sağladı.