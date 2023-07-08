Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor!

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 52.13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54.56 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın da yüzde 3.96 reel getiri sağladı.

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