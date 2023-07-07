KOBİ'lere 1 milyon TL destek! Ne zaman verilecek? Kimler yararlanacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği, deprem bölgesi için hazırlanan 'Afet Dönemi Proje Yapım ve Maliyeti Desteği' ile KOBİ'ler iş yerlerini yeniden kolayca inşa edebilecek.

Program kapsamında afet bölgesindeki KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için KOSGEB tarafından 1 milyon liraya kadar destek verilecek. Yeni inşa edilecek iş yerlerine ait proje ve yapım maliyeti ile inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine yönelik bu destek, 1 yıl geri ödemesiz olacak, toplamda 3 yılda geri ödenecek.