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    KOBİ'lere 1 milyon TL destek! Ne zaman verilecek? Kimler yararlanacak?

    Deprem bölgesinde iş yeri hasar gören KOBİ’lere yeni destek devreye girdi. KOSGEB kanalıyla iş yeri proje ve yapım maliyetleri için 1 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

    Çığıl Ön Yener
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    ’İş’te yeni destek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği, deprem bölgesi için hazırlanan 'Afet Dönemi Proje Yapım ve Maliyeti Desteği' ile KOBİ'ler iş yerlerini yeniden kolayca inşa edebilecek.

    Program kapsamında afet bölgesindeki KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için KOSGEB tarafından 1 milyon liraya kadar destek verilecek. Yeni inşa edilecek iş yerlerine ait proje ve yapım maliyeti ile inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine yönelik bu destek, 1 yıl geri ödemesiz olacak, toplamda 3 yılda geri ödenecek.



    KİMLER YARARLANACAK?
    Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi sitelerinde yer alan, resmi makamlardan alınan iş yeri hasar durum belgesi olan, hak sahibinin münferit olarak yerinde inşa ettirecekleri iş yerlerine ait proje ve yapım maliyeti, inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine destek verilecek.

    Söz konusu giderlerin 6 Şubat 2023 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekecek. Birden fazla işyeri zarar gören hak sahipleri, sadece bir işyeri için bu destekten yararlanabilecek.

        Destekten yararlanabilmek için yapı ruhsatının alınmış olması ve yapı ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Yapı Kullanım İzin Belgesi veya yetkili kurumlar tarafından işin tamamlandığına ilişkin seviye tespit tutanağının alınarak ilgili uygulama birimine teslim edilmesi gerekecek.



        NE ZAMAN VERİLECEK?
        Destek ödemesi proje maliyeti ve yapım maliyeti olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Proje maliyeti desteği yapı ruhsatının alınmasına müteakip sağlanacak ve üst limiti 100 bin lira olacak.

        Yapım maliyeti desteği ise ilk taksiti proje maliyeti destek ödemesi ile birlikte olmak üzere toplam 3 taksitte ödenecek. Desteğin toplam üst limiti 1 milyon lira olup yüzde 100 oranında ve teminat karşılığında geri ödemeli olarak verilecek.

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        Haberler Ekonomi KOBİ'lere 1 milyon TL destek! Ne zaman verilecek? Kimler yararlanacak?
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