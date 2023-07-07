KOBİ'lere 1 milyon TL destek! Ne zaman verilecek? Kimler yararlanacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği, deprem bölgesi için hazırlanan 'Afet Dönemi Proje Yapım ve Maliyeti Desteği' ile KOBİ'ler iş yerlerini yeniden kolayca inşa edebilecek.
Program kapsamında afet bölgesindeki KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için KOSGEB tarafından 1 milyon liraya kadar destek verilecek. Yeni inşa edilecek iş yerlerine ait proje ve yapım maliyeti ile inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine yönelik bu destek, 1 yıl geri ödemesiz olacak, toplamda 3 yılda geri ödenecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi sitelerinde yer alan, resmi makamlardan alınan iş yeri hasar durum belgesi olan, hak sahibinin münferit olarak yerinde inşa ettirecekleri iş yerlerine ait proje ve yapım maliyeti, inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine destek verilecek.
Söz konusu giderlerin 6 Şubat 2023 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekecek. Birden fazla işyeri zarar gören hak sahipleri, sadece bir işyeri için bu destekten yararlanabilecek.