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    • Ekonomi
    • 07.07.2023 08:37
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    • 07.07.2023 08:37
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    6 yıl detayı emekliliği öne alıyor! 2000-2018 arası sigorta girişlilerin yüzünü güldürecek müjde az evvel verildi

    Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Her bir sigorta kolu erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallar içeriyor. Öte yandan bazı meslek gruplarında süre daha az olabiliyor veya emeklilik için farklı bir kriter uygulanabiliyor. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya malulen emeklilik gibi durumlar ise prim günü sayısını düşürüyor.

    Erken emeklilik için müjde!

    SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu bulunuyor. Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi, çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor. Ancak bazı meslek gruplarında veya özel durumlarda bu süre daha düşük olabiliyor. Erken emeklilik için gereken prim günü, çalışanın sigortalılık süresi boyunca ödediği primlerin toplamını ifade ediyor. Ancak bazı durumlarda örneğin doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya malulen emeklilik gibi faktörlerle prim günü sayısı düşebiliyor.

    SÜREYİ 6 YILA KADAR...

    Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

    Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.

        Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır.

        Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

        Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır.

            Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.
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            Haberler Ekonomi 6 yıl detayı emekliliği öne alıyor! 2000-2018 arası sigorta girişlilerin yüzünü güldürecek müjde az evvel verildi
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