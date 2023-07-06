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    • Ekonomi
    • 07.07.2023 08:42
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    • 07.07.2023 08:42
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    500 milyon tonluk dev rezerv bulundu! Altından gümüşten katbekat değerli! Paha biçilemiyorlar

    Türkiye enerjiden tarıma pek çok alanda kullanılan zengin yer altı kaynaklarıyla dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Adı pek duyulmayan zeolit bu kaynaklar arasında bulunuyor ve son yıllarda organik tarımdan endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar birçok alanda kullanımı nedeniyle büyük rağbet görüyor. Türkiye'deki zeolit yataklarının nerede bulunduğu önemi ve kullanım alanları ise bu kıymetli madeni duyanlar tarafından merak ediliyor.

    500 milyon tonluk dev keşif gerçekleştirildi

    Zeolit, doğal bir mineral olup volkanik kökenli olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kristal yapılı bir yapıya sahip ve hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çekiyor. Zeolit, birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırıyor ve bu özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.

    Zeolit, Türkiye'de birçok farklı bölgede bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya'dır.

    500 MİLYON TONLUK REZERV

    Balıkesir-Bigadiç bölgesinde yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor. Manisa-Gördes'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından detaylı rezerv etütleri yapılmış ve 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi tespit edilmiştir.

        Dünya genelinde zeolit üretimi 2017 yılında 1 milyon 100 bin tona ulaşmıştır. Türkiye'de ise 2021 yılında yaklaşık 37 bin ton zeolit üretimi yapılmıştır.

        Dünya genelinde zeolit üretiminin yaklaşık yüzde 60'ı Küba tarafından gerçekleştirilirken, Çin, Kanada, Japonya ve ABD de önemli üreticiler arasındadır.

        Zeolit, doğal bir dezenfektan ve nem çekicidir. Bu nedenle evlerde nem ve kokuya karşı kullanılır. Ayrıca zeolit, hayvan yemi olarak da kullanılır ve hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirir.

            Zeolit, organik tarımın da önemli bir parçasıdır ve toprakta bulunan zararlı maddelerin emilmesini önler. Endüstriyel atıkların temizlenmesi ve radyasyon emilimi gibi özellikleri nedeniyle de önemlidir.
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            Haberler Ekonomi 500 milyon tonluk dev rezerv bulundu! Altından gümüşten katbekat değerli! Paha biçilemiyorlar
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