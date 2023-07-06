500 milyon tonluk dev rezerv bulundu! Altından gümüşten katbekat değerli! Paha biçilemiyorlar

Zeolit, doğal bir mineral olup volkanik kökenli olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kristal yapılı bir yapıya sahip ve hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çekiyor. Zeolit, birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırıyor ve bu özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.