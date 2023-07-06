500 milyon tonluk dev rezerv bulundu! Altından gümüşten katbekat değerli! Paha biçilemiyorlar

Zeolit, doğal bir mineral olup volkanik kökenli olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kristal yapılı bir yapıya sahip ve hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çekiyor. Zeolit, birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırıyor ve bu özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.
Zeolit, Türkiye'de birçok farklı bölgede bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya'dır.
500 MİLYON TONLUK REZERV
Balıkesir-Bigadiç bölgesinde yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor. Manisa-Gördes'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından detaylı rezerv etütleri yapılmış ve 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi tespit edilmiştir.