Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Kamu memur maaş hesaplama!

Belediye işçi maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz zammı ile belediye işçi maaşları değişecek mi merak ediliyor. TÜİK'in ilk altı aylık enflasyon verilerine dayalı olarak belirlenen bu oran birçok maaşların artışını belirleyecek. Peki, Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...