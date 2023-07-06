Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Kamu memur maaş hesaplama!

Belediye işçi maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz zammı ile belediye işçi maaşları değişecek mi merak ediliyor. TÜİK'in ilk altı aylık enflasyon verilerine dayalı olarak belirlenen bu oran birçok maaşların artışını belirleyecek. Peki, Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...
Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Hesaplamalar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşı konusunda kritik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.