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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 08:52
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    • 05.07.2023 09:06
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    14 günlük maaş farkı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri heyecanla zam haberini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emeklinin maaşları netleşiyor. Öte yandan maaş farklarının ne zaman yatırılacağı da merak edilen başka bir konu oldu. Peki, 14 günlük maaş farkı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!

    14 günlük maaş farkı yattı mı?

    16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam oranını beklemeye başladı. Bu kapsamda hesaplamalar ve maaş farkı ödemesi de merak ediliyor. Emeklilerin maaşlarındaki artış 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Peki, 14 günlük maaş farkı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok kesimi etkileyecek.

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
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        Haberler Ekonomi 14 günlük maaş farkı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!
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