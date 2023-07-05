14 günlük maaş farkı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!

16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam oranını beklemeye başladı. Bu kapsamda hesaplamalar ve maaş farkı ödemesi de merak ediliyor. Emeklilerin maaşlarındaki artış 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Peki, 14 günlük maaş farkı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok kesimi etkileyecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.