14 günlük maaş farkı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!

16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam oranını beklemeye başladı. Bu kapsamda hesaplamalar ve maaş farkı ödemesi de merak ediliyor. Emeklilerin maaşlarındaki artış 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Peki, 14 günlük maaş farkı yattı mı? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!