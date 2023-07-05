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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 08:45
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    • 05.07.2023 08:46
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    2023 TEMMUZ ZAMLI profesör, doçent, araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL? En düşük, en yüksek emekli PROFESÖR, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ maaşı...

    2023 Temmuz zamlı akademisyen maaşları için araştırmalar hızlandı. 5 Temmuz 2023 itibariyle açıklanan 6 aylık enflasyon oranıyla zamlı maaşlar ortaya çıktı. Peki, araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu? Akademisyen maaşları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Temmuz zamlı profesör, araştırma görevlisi maaşları!

    5 Temmuz 2023 zamlı akademisyen maaşları için araştırmalar hızlandı. İşte 2023 profesör, araştırma görvlisii zamlı yeni maaş tablosu...

    ZAM ORANLARI NE OLACAK?

    Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde... Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. ZAM oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

    MEMURA SEYYANEN ZAM

    1- En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.

        2- Kademeli artışlar yapılacak. Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak. Örneğin yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin artış olacak.

        3- Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor. Böylece enflasyon artı refah payı artışı yapılacak.
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        Kato’nun altı petrol denizi
        Haberler Ekonomi 2023 TEMMUZ ZAMLI profesör, doçent, araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL? En düşük, en yüksek emekli PROFESÖR, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ maaşı...
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