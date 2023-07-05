5 Temmuz 2023 zamlı akademisyen maaşları için araştırmalar hızlandı. İşte 2023 profesör, araştırma görvlisii zamlı yeni maaş tablosu...
ZAM ORANLARI NE OLACAK?
Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde... Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. ZAM oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.
MEMURA SEYYANEN ZAM
1- En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.