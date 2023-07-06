Sosyal ödemeler artıyor! Kimler faydalanacak? Ne zaman hesaplara yatacak?

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak değişim bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. Memur maaş katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak yüzde 17.55'lik artışa göre sosyal yardım ödemeleri şöyle değişecek:





EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 bin 97 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 5 bin 671 lira 20 kuruş yerine 7 bin 601 lira 55 kuruştan az olması gerekiyor.