Sosyal ödemeler artıyor! Kimler faydalanacak? Ne zaman hesaplara yatacak?

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak değişim bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. Memur maaş katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak yüzde 17.55'lik artışa göre sosyal yardım ödemeleri şöyle değişecek:
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 bin 97 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 5 bin 671 lira 20 kuruş yerine 7 bin 601 lira 55 kuruştan az olması gerekiyor.
ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 liradan bin 874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselecek. Bu aylıktan hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanacak.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 594 lira ödenirken, bu tutar bin 874 liraya çıkacak. Bu destek hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanları kapsıyordu. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle 3 bin 800 liraya yükseldi.