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    Sosyal ödemeler artıyor! Kimler faydalanacak? Ne zaman hesaplara yatacak?

    Sosyal ödemelerin pek çoğunda tutarlar memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükselecek. Yaşlılara, engellilere, hastalara, yakınlarına bakanlara ve ailelere yapılan ödemeler değişecek. İşte detayları...

    Sosyal ödemeler artıyor

    Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak değişim bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. Memur maaş katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak yüzde 17.55'lik artışa göre sosyal yardım ödemeleri şöyle değişecek:



    EVDE BAKIM AYLIĞI
    Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 bin 97 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 5 bin 671 lira 20 kuruş yerine 7 bin 601 lira 55 kuruştan az olması gerekiyor.



    ENGELLİ AYLIĞI
    Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 liradan bin 874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselecek. Bu aylıktan hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanacak.



    ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
    18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 594 lira ödenirken, bu tutar bin 874 liraya çıkacak. Bu destek hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanları kapsıyordu. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle 3 bin 800 liraya yükseldi.



        AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
        Ailelere çocuklarının bakımı amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 liraya çıkacak.

        Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 648 liradan bin 937 liraya yükselecek.



        65 YAŞ AYLIĞI
        Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 997 liradan 2 bin 348 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı ödeniyor.



            HASTALARA NAKDİ YARDIM
            Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 4 bin 336 lira tutarındaki yardım da 5 bin 97 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 5 bin 697 lira alabilecek.

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            Haberler Ekonomi Sosyal ödemeler artıyor! Kimler faydalanacak? Ne zaman hesaplara yatacak?
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