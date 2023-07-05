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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 18:23
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    • 05.07.2023 18:32
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    Son dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 6.106 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

    Borsa İstanbul rekora doymuyor... BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.121,60 puana taşıdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum.

    takvim.com.tr
    Borsa İstanbul’dan kapanış rekoru

    Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.



    BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI
    Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

    Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.



    Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvurusu, JOLTS açık iş sayısı, dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.250 seviyesinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 6.106 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı
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