ZABITA MEMURU MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Zabıta maaşları kişinin öğrenim durumu, kıdemi ve derecesine göre belirlenmektedir. Yapılan zamlar da bu maaş miktarları üzerinden yapılmaktadır. Zabıta olan kişiler için tek bir maaş miktarı vermek bu yüzden mümkün değildir.

Zabıta maaşlarına etki eden faktörlerden bazıları da eş ve çocuk durumudur.