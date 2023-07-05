SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! 2023! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Tıkla-maaşını öğren...

Emekli maaş hesabı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 1 Temmuz 2023 itibariyle ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Yarın 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekliye zam rakamları refah payı hariç kesinleşecek. Sonrasında Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma devreye girecek ve SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için ek zam belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli sandığı ne kadar alacak? Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte tüm detaylar...