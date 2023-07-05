EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.