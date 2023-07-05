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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 07:05
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    • 05.07.2023 07:07
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    Temmuz 2023 en düşük memur maaşı kaç TL, ne kadar oldu? Memur maaşlarına kaç TL zam geldi, 22 bin TL mi oldu? Memura kaç TL seyyanen zam yapıldı?

    Temmuz ayında yapılacak zam, memur maaşlarına önemli bir artış getirecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verileriyle milyonlarca memurun maaşı netleşecek. Peki, En düşük memur maaşı kaç TL, ne kadar oldu? Memur maaşlarına kaç TL zam geldi, 22 bin TL mi oldu? Memura kaç TL seyyanen zam yapıldı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    En düşük memur maaşı kaç TL, ne kadar oldu?

    Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisindeydi. Peki, Temmuz 2023 en düşük memur maaşı kaç TL, ne kadar oldu? Memur maaşlarına kaç TL zam geldi, 22 bin TL mi oldu? Memura kaç TL seyyanen zam yapıldı? İşte detaylar...

    TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

    Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26.

    Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

    Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

    Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

        Buna göre:

        * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

        * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

        * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

        * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

        * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

        * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.
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        Haberler Ekonomi Temmuz 2023 en düşük memur maaşı kaç TL, ne kadar oldu? Memur maaşlarına kaç TL zam geldi, 22 bin TL mi oldu? Memura kaç TL seyyanen zam yapıldı?
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