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    • Ekonomi
    • 06.07.2023 11:42
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    • 06.07.2023 11:42
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    2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Refah payı ne zaman açıklanacak, bugün mü? Temmuz'da memura emekliye refah payı verilecek mi?

    Temmuz ayı geldiğinde, milyonlarca emekli ve memur maaşına yapılacak zam oranları merak konusu oluyor. İnsanlar, gelirlerindeki değişiklikleri öğrenmek ve gelecekleriyle ilgili planlamalar yapmak istiyorlar. Refah payı, emekli ve memurlara, enflasyonun üzerinde bir artış sağlamak amacıyla verilen ek ödemedir. Bu ödeme, çalışanların geçim standartlarını korumak ve enflasyon nedeniyle oluşan satın alma gücü kayıplarını dengelemek amacıyla uygulanmaktadır.

    takvim.com.tr
    2023 Refah payı nasıl hesaplanır?

    Temmuz zammı kapsamında bazı kavramlar merak edilip araştırılmaya başlandı. Bunlar arasından refah payı ve seyyanen zam hakkında aramalar arttı. Peki, 2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Memura emekliye refah payı verilecek mi? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? İşte detaylar...

    REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?

    Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır

    Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

    REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?

    Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.

    Refah payının memur, işçi ve emekli ile birlikte asgari ücret çalışanlarına uygulanması bekleniyor.

    Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

        SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

        Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

        Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.
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        Haberler Ekonomi 2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Refah payı ne zaman açıklanacak, bugün mü? Temmuz'da memura emekliye refah payı verilecek mi?
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