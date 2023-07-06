2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Refah payı ne zaman açıklanacak, bugün mü? Temmuz'da memura emekliye refah payı verilecek mi?

Temmuz zammı kapsamında bazı kavramlar merak edilip araştırılmaya başlandı. Bunlar arasından refah payı ve seyyanen zam hakkında aramalar arttı. Peki, 2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Memura emekliye refah payı verilecek mi? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? İşte detaylar...
REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?
Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır
Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.
REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?
Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.
Refah payının memur, işçi ve emekli ile birlikte asgari ücret çalışanlarına uygulanması bekleniyor.
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.