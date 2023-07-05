Seyyanen zam kimlere verilecek? Temmuz 2023 SEYYANEN ZAM HESAPLAMA! Memur emeklilerine seyyanen zam var mı? 3 kademeli zam formülü...

Memur maaş zammıyla ilgili masada çeşitli formüller bulunuyor. Söz konusu formülde, artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor. Bu nedenle seyyanen zam hakkında detaylar merak edildi. İşte detaylar...
SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.
3 KADEMELİ ZAM
7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.