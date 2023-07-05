Türkiye-Mısır arasında başlayan yeni dönem 15 milyar dolarlık ticaretin kapısını açtı

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler 13 yıl aradan sonra tamamen normale döndü. Türkiye ve Mısır, aralarındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı.

15 MİLYAR DOLAR YOLDA

Türkiye'nin neredeyse yarım asırdır Afrika kıtasındaki en büyük ticari ortağı ve en fazla ihracat yaptığı ülke olan Mısır ile gelinen nokta iş dünyasında heyecan yarattı. Direkt olarak 5 milyar dolar dolarlık ihracat dolaylı olarak ise 15 milyar dolarlık yeni bir ticaret hacmine olanak sağlayacak gelişme enerjiden otomotive, müteahhitlik hizmetlerinden sağlığa kadar onlarca kalemi ilgilendiriyor.