Türkiye-Mısır arasında başlayan yeni dönem 15 milyar dolarlık ticaretin kapısını açtı

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler 13 yıl aradan sonra tamamen normale döndü. Türkiye ve Mısır, aralarındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı.
15 MİLYAR DOLAR YOLDA
Türkiye'nin neredeyse yarım asırdır Afrika kıtasındaki en büyük ticari ortağı ve en fazla ihracat yaptığı ülke olan Mısır ile gelinen nokta iş dünyasında heyecan yarattı. Direkt olarak 5 milyar dolar dolarlık ihracat dolaylı olarak ise 15 milyar dolarlık yeni bir ticaret hacmine olanak sağlayacak gelişme enerjiden otomotive, müteahhitlik hizmetlerinden sağlığa kadar onlarca kalemi ilgilendiriyor.
AFRİKA'NIN KAPISI
Sabah gazetesinin haberine göre; Mısır, Afrika pazarına ulaşmanın en güçlü kapısı haline geldi. İş dünyası temsilcileri anlaşmanın arkasındaki en büyük itici gücün ise Akdeniz doğalgazı olduğunu belirtiyor. Anlaşma ile iki ülke de buradaki kaynağı hem iç tüketimde hem de Avrupa'ya satma konusunda yeni partner olacak.
İhracatçıyı sevindiren bir başka gelişme ise eskiden ciddi bir maliyet avantajı sağlayan Mersin-İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin de tekrar başlamasının önünde bir engel kalmaması.