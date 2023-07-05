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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 07:11
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    • 05.07.2023 07:11
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    Borç yapılandırmada dev başvuru! 5.5 milyon mükellef nefes aldı: 56.8 milyar kasaya girdi

    Kamuya ilişkin borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemem kapsamında, vergi dairelerine 5.5 milyon kişi başvurdu. Başvurular neticesinde 370.4 milyar lira borç yapılandırıldı. 56.8 milyar lira tahsilat yapıldı. Yapılandırma kapsamında borçlar peşin ya da taksit halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksitler için son gün 31 Temmuz olarak belirlendi.

    takvim.com.tr
    370 milyar liralık borç yapılandırıldı

    Kamuya yönelik borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine 5.5 milyon mükellef başvurdu, 370.4 milyar lira yapılandırıldı, 56.8 milyar lira tahsilat yapıldı.

    5.5 MİLYON MÜKELLEF BAŞVURDU
    Vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' kapsamında başvuru süresi pazartesi günü sona erdi.

    Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı vergi dairelerine 5 milyon 484 bin 289 mükellef başvurdu, 7 milyon 946 bin 460 yapılandırma dosyası oluşturuldu. Son başvuru süresi itibarıyla 370 milyar 477 milyon 406 bin 725 liralık alacak yapılandırıldı. Bu kapsamda, 56 milyar 783 milyon 48 bin 648 liralık tahsilat gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılandırmaya ilişkin kanundan yararlanılmak için başvuru süresi 3 Temmuz'a, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'a uzatılmıştı. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

        İLK TAKSİT 31 TEMMUZ'DA
        Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz olarak belirlendi. Taksitle ödemeyi tercih eden mükelleflerin kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilk iki taksiti süresinde ödemesi şartı bulunuyor.

        İlk iki taksiti süresinde ödedikten sonra bir takvim yılında 3 taksitin gününde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı bozulmuyor.

        İKİ TAKSİT ÖDENECEK
        Kanunda taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

            Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatıldığından, taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemeyi unutmamaları önem taşıyor.

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            370 milyar liralık borç yapılandırıldı
            Haberler Ekonomi Borç yapılandırmada dev başvuru! 5.5 milyon mükellef nefes aldı: 56.8 milyar kasaya girdi
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