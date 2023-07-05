Borç yapılandırmada dev başvuru! 5.5 milyon mükellef nefes aldı: 56.8 milyar kasaya girdi

Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı vergi dairelerine 5 milyon 484 bin 289 mükellef başvurdu, 7 milyon 946 bin 460 yapılandırma dosyası oluşturuldu. Son başvuru süresi itibarıyla 370 milyar 477 milyon 406 bin 725 liralık alacak yapılandırıldı. Bu kapsamda, 56 milyar 783 milyon 48 bin 648 liralık tahsilat gerçekleşti.