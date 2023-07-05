TORBA YASA MADDELERİ 2023 VE İÇERİĞİ: Yeni torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, TBMM'den geçti mi, neleri kapsıyor?

Bakan Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu ve yasanın Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı. Şimdi gözler, yasanın Meclis'ten geçeceği tarihe çevrilmiş durumda. Yasanın maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memura verilecek refah payı düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Taşeron işçilere kadro, Bağkur affı ve staj sigortası gibi konular ise henüz resmi olarak açıklanmadı. İşte, 2023 torba yasa ile ilgili son durum ve gelişmeler...
İşte, 2023 torba yasa ile ilgili son durum ve gelişmeler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın Meclis'e sunulacağı tarih hakkında "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Yasanın birinci torbasının, Haziran ayı enflasyon verilerinin 5 Temmuz'da açıklanmasının ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.
Bu torba yasada, ilk olarak memur maaşlarının en düşük 22 bin TL'ye çıkarılması ve ardından 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle emeklilere ve memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Ayrıca, asgari ücrette işveren desteği de yasada yer alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde aylık alanlarına kademeli bir artış yapılması da planlanıyor.