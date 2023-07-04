Temmuz zammı ile en düşük doktor maaşları ne kadar oldu 2023? Zamlı emekli doktor, uzman doktor maaşları ne kadar? 6 aylık enflasyon farkı ile maaş hesaplama!

ZAMLI DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI TEMMUZ 2023

Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi.