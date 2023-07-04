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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 08:33
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    • 04.07.2023 08:33
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    Temmuz zammı ile en düşük doktor maaşları ne kadar oldu 2023? Zamlı emekli doktor, uzman doktor maaşları ne kadar? 6 aylık enflasyon farkı ile maaş hesaplama!

    Temmuz zammı ile doktor, hemşire, ebe maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. Hemşire ve doktor maaşları Temmuz 2023 zammı ile birlikte netlik kazanıyor. Memur ve emekli zammı için enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, Temmuz zammı ile doktor, hemşire, ebe maaşı kaç TL oldu 2023? Zamlı emekli doktor ve emekli hemşire maaşları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz zammı ile doktor maaşları ne kadar oldu 2023?

    Temmuz ayı zammı ile birlikte en düşük uzman doktor maaşı da açıklanıyor. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamlarının paylaşılmasıyla doktor maaş oranı da netlik kazanacak. Peki, Temmuz zammı ile en düşük doktor maaşları ne kadar oldu 2023? Zamlı emekli doktor, uzman doktor maaşları ne kadar? İşte detaylar...

    ZAMLI DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI TEMMUZ 2023

    Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi.

    Bizde memur maaşlarına %30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda ortaya çıkacak tabloyu sizler için hazırladık. Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek.

        Uzman doktor temmuz maaş zammı 2023

        1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

        Lisans mezunu hemşire maaş zammı 2023

        5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.
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        Haberler Ekonomi Temmuz zammı ile en düşük doktor maaşları ne kadar oldu 2023? Zamlı emekli doktor, uzman doktor maaşları ne kadar? 6 aylık enflasyon farkı ile maaş hesaplama!
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