Temmuz zammı ile en düşük doktor maaşları ne kadar oldu 2023? Zamlı emekli doktor, uzman doktor maaşları ne kadar? 6 aylık enflasyon farkı ile maaş hesaplama!

Temmuz ayı zammı ile birlikte en düşük uzman doktor maaşı da açıklanıyor. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamlarının paylaşılmasıyla doktor maaş oranı da netlik kazanacak. Peki, Temmuz zammı ile en düşük doktor maaşları ne kadar oldu 2023? Zamlı emekli doktor, uzman doktor maaşları ne kadar? İşte detaylar...
ZAMLI DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI TEMMUZ 2023
Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi.
Bizde memur maaşlarına %30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda ortaya çıkacak tabloyu sizler için hazırladık. Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek.